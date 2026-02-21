EA Sports Liga
Berdinketa mingotsa lortu du Realak Oviedoren aurka (3-3)

Realak buelta eman dio Oviedoren 0-2koari, baina Asturiasko taldeak markagailua berdindu du azken hasperenean.

SAN SEBASTIÁN, 21/02/2026.- El delantero de la Real Sociedad Orri Óskarsson (c) disputa un balón con el defensa del Oviedo David Carmo (i) durante el partido de liga que enfrentó a la Real Sociedd y el Real Oviedo en el estadio Anoeta, este sábado. EFE/Juan Herrero
Reala vs Oviedo
L. U. G. | EITB

Realak eta Real Oviedok berdinduta amaitu dute (3-3) Anoetan jokatu duten EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partida.

Matarazzoren mutilek 0-2ko desabantaila irauli, eta 3-2koa egin dute 90. minutuan, baina Oviedok berdinketaren gola sartu du 93.ean (3-3).

Lehen zatia motela eta aukerarik gabea izan da, erritmo txikikoa eta zirrararik gabea. Realak zailtasunak izan ditu baloiarekin nagusitzeko eta arriskua sortzeko, eta Oviedok sortu du arrisku handiena lehen 45 minutuetan. Hala ere, Remirok segurtasuna eman du atepean, eta markagailua hutsean iritsi da atsedenaldira.

Bigarren zatian, ordea, dena aldatu da. Fede Viñasek buruz sartu du 0-1ekoa korner batean, eta hiru minutu geroago, 0-2koa egin du.

Oskarssonek itxaropena eman die etxekoei buruz egindako erremate on bat sare barrura bidalita (1-2), eta, hortik aurrera, Realak estutu egin du.

Harmailen bultzadarekin, txuri-urdinek sinesten jarraitu dute, eta Caleta-Carrek berdinketa jarri du markagailuan 86. minutuan, beste korner batean (2-2).

Zoramena 90. minutuan iritsi da, Guedesen pase bat baliatuta, Oskarssonek 3-2koa egin duenean.

Baina pozak ez du luze iraun. Luzapenean, 93. minutuan, Oviedok beste korner bat atera du, eta Sibok behin betiko 3-3koa jarri du markagailuan.

