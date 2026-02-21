LaLiga EA Sports
Empate con sabor amargo para la Real ante el colista Oviedo (3-3)

La Real ha dado la vuelta al 0-2 del Oviedo, pero los asturianos han terminado igualando el marcador en el último suspiro.
SAN SEBASTIÁN, 21/02/2026.- El delantero de la Real Sociedad Orri Óskarsson (c) disputa un balón con el defensa del Oviedo David Carmo (i) durante el partido de liga que enfrentó a la Real Sociedd y el Real Oviedo en el estadio Anoeta, este sábado. EFE/Juan Herrero
Real Sociedad vs. Real Oviedo
L. U. G. | EITB

La Real Sociedad y el Real Oviedo han finalizado en tablas (3-3), el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Anoeta.

El equipo de Matarazzo ha dejado escapar dos puntos en el añadido tras culminar una remontada en la segunda mitad. El conjunto txuri urdin, que ha llegado a ir perdiendo 0-2 ante el Real Oviedo, se ha puesto 3-2 en el minuto 90, pero un gol visitante en el 93 ha sellado un frenético 3-3

La Real Sociedad ha vivido una tarde de contrastes en Anoeta. Lo que ha comenzado como un encuentro espeso y sin ritmo ha acabado convirtiéndose en un duelo vibrante que ha dejado un sabor amargo al conjunto donostiarra.

La primera mitad ha sido lenta y con escasas ocasiones, muy en consonancia con el horario de siesta. A la Real le ha costado encontrar fluidez y presencia en campo rival. El Oviedo, más incisivo en los primeros compases, ha generado las aproximaciones más claras, aunque sin acierto ante Remiro. Los txuri-urdin no se han asentado hasta mediado el primer acto y apenas han inquietado a Aaron Escandell, salvo en un disparo de Brais que ha obligado al guardameta a intervenir con el pie.

Tras el descanso ha cambiado por completo el guion. Fede Viñas ha adelantado al conjunto asturiano con un certero cabezazo a la salida de un córner y, apenas tres minutos después, Viñas de nuevo a ampliado la ventaja culminando una acción dentro del área. El 0-2 ha golpeado con fuerza a la Real.

Óskarsson ha recortado distancias con un buen testarazo que ha devuelto la esperanza a Anoeta (1-2). 

El empuje local ha ido creciendo y, ya en el tramo final, Caleta-Car ha firmado el empate, también de cabeza, tras un saque de esquina (2-2). 

El éxtasis ha llegado en el minuto 90, cuando Óskarsson ha culminado la remontada tras una asistencia de Guedes para hacer el 3-2.

Anoeta ha estallado celebrando lo que parecía una victoria de fe y perseverancia. Sin embargo, en el tiempo añadido, el Oviedo ha vuelto a aprovechar un córner y Sibo, en el minuto 93, ha establecido el definitivo 3-3.

