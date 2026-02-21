Empate con sabor amargo para la Real ante el colista Oviedo (3-3)

La Real Sociedad ha vivido una tarde de contrastes en Anoeta. Lo que ha comenzado como un encuentro espeso y sin ritmo ha acabado convirtiéndose en un duelo vibrante que ha dejado un sabor amargo al conjunto donostiarra.

La primera mitad ha sido lenta y con escasas ocasiones, muy en consonancia con el horario de siesta. A la Real le ha costado encontrar fluidez y presencia en campo rival. El Oviedo, más incisivo en los primeros compases, ha generado las aproximaciones más claras, aunque sin acierto ante Remiro. Los txuri-urdin no se han asentado hasta mediado el primer acto y apenas han inquietado a Aaron Escandell, salvo en un disparo de Brais que ha obligado al guardameta a intervenir con el pie.

Tras el descanso ha cambiado por completo el guion. Fede Viñas ha adelantado al conjunto asturiano con un certero cabezazo a la salida de un córner y, apenas tres minutos después, Viñas de nuevo a ampliado la ventaja culminando una acción dentro del área. El 0-2 ha golpeado con fuerza a la Real.