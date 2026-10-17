Málaga vs Real Sociedad
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Matarazzo: “Hasta ahora hemos enseñado dos caras, mañana es el día para sacar la buena"

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Rino Matarazzo
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Aurrekoetan bi aurpegiak erakutsi ditugu, biharkoa aurpegi ona eraskusteko eguna da"
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Última actualización

El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que enfrentará a los donostiarras con el Málaga.

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