¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Matarazzo: “Hasta ahora hemos enseñado dos caras, mañana es el día para sacar la buena"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que enfrentará a los donostiarras con el Málaga.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Sanse cae ante el líder Almería y suma su quinta derrota consecutiva (2-4)
EN DIRECTO
Hace min.
Beñat Turrientes: “Estamos fastidiados y dolidos"
EN DIRECTO
Hace min.
Resumen del partido Saint-Gilloise vs. Real Sociedad (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real deja escapar el triunfo en el último suspiro en Lovaina (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
La afición de la Real Sociedad, preparada en Lovaina para disfrutar del partido ante el Union Saint-Gilloise
EN DIRECTO
Hace min.
La Real, obligada al despegue en Lovaina
EN DIRECTO
Hace min.
Sergio Gómez sobre el choque contra el Union Saint-Gilloise belga: “Va a ser un partido muy especial para mí"
EN DIRECTO
Hace min.
Erik Bretos: “Si pensamos que el partido ante el Union Saint-Gilloise va a ser asequible estamos muy equivocados"
EN DIRECTO
Hace min.
La Real sufre demasiado para vencer al Deportivo (3-2)
Cargar más