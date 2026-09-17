Un día después, Real Sociedad y Real Madrid se medirán en el Tüpras Stadium, campo del Besiktas con un aforo superior a los 42 000 espectadores y escenario de la Supercopa de Europa de 2019 y la final de la Europa League 2025-26.

El duelo por el título se disputará el sábado 6 de febrero en el Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park, donde juega sus partidos como local el Galatasaray y que, con capacidad para más de 53 000 espectadores, será el mayor de los tres escenarios de esta Supercopa. Inaugurado en enero de 2011 con un encuentro entre el conjunto turco y el Ajax, el estadio será el encargado de coronar al próximo supercampeón de España.