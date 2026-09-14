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Sergio Gómez: “El penalti nos ha afectado mucho. Ha sido claro que no lo era”

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18:00 - 20:00
Sergio Gómez, tras el encuentro
Euskaraz irakurri: Luken Beitia: “Penaltira arte partida ona egin dugu”
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Última actualización

El jugador de la Real Sociedad, Sergio Gómez, ha valorado la derrota ante el Atlético de Madrid por 0-3 en los últimos minutos. 

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