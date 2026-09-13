LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Real se hunde en los últimos minutos frente al Atlético (0-3)

Tras plantar cara al rival durante todo el partido, un penalti en el minuto 84 ha cambiado por completo el guion, encajando tres goles en 10 minutos.
SAN SEBASTIÁN, 13/09/2026.- El centrocampista del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo (d) marca su gol de penalti durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Real Sociedad y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Grimaldo ha marcado de penalti. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Reala hondoratu egin da azken minutuetan Atleticoren aurka (0-3)
KIROLAK EITB LOGO

I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha perdido por 0-3 ante el Atlético de Madrid este domingo en el partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta, un marcador contundente que no refleja el fútbol visto en el campo durante la mayor parte del partido.

En el primer cuarto de hora de partido, la posesión de la pelota la tuvo el conjunto local, aunque la única ocasión de peligro la protagonizó Lee Kang-In en el minuto cinco con un disparo al primer palo que se marchó desviado.

Pasada la media hora de juego, un saque de esquina botado por Sergio Gómez al segundo palo lo cabeceó Luken Beitia hacia el palo corto. Tras un desconcentración en la zaga del Atlético, el balón le llegó a Sučić, cuyo remate mordido se perdió por la línea de fondo.

En el minuto 41, Sergio Gómez dispuso de una falta directa en la frontal del área, pero, aunque el lanzamiento buscaba la escuadra, el guardameta esloveno Jan Oblak evitó el gol con una gran estirada.

Ya en la segunda parte, Carlos Soler se encontró un rechace de un saque de esquina en la frontal del área, pero su disparo raso fue atajado sin problemas por el guardameta.

En el minuto 81, el Atlético de Madrid botó un saque de esquina que fue despejado por la zaga donostiarra. Sin embargo, en el intento de control de Ochieng, la pelota le golpearía en el brazo y el colegiado terminaría concediendo penalti a favor de los visitantes.

El encargado de lanzarlo fue Alejandro Grimaldo y, tras hacer una pausa antes de golpear, engañó a Remiro y puso a los suyos por delante (0-1).

En el minuto 90, Jonathan David puso el 0-2 a favor del Atlético de Madrid. El canadiense recibió la pelota dentro del área tras un contragolpe y tras recortar y eliminar de su oposición a Beitia, su disparo con la zurda terminó dentro de la portería local.

En la última ocasión del partido, Giuliano arrancaría con una conducción hacia portería y, tras recorrer muchos metros, anotaría el 0-3 en el marcador.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports Goles

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X