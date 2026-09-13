La Real se hunde en los últimos minutos frente al Atlético (0-3)

En el primer cuarto de hora de partido, la posesión de la pelota la tuvo el conjunto local, aunque la única ocasión de peligro la protagonizó Lee Kang-In en el minuto cinco con un disparo al primer palo que se marchó desviado.

Pasada la media hora de juego, un saque de esquina botado por Sergio Gómez al segundo palo lo cabeceó Luken Beitia hacia el palo corto. Tras un desconcentración en la zaga del Atlético, el balón le llegó a Sučić, cuyo remate mordido se perdió por la línea de fondo.

En el minuto 41, Sergio Gómez dispuso de una falta directa en la frontal del área, pero, aunque el lanzamiento buscaba la escuadra, el guardameta esloveno Jan Oblak evitó el gol con una gran estirada.

Ya en la segunda parte, Carlos Soler se encontró un rechace de un saque de esquina en la frontal del área, pero su disparo raso fue atajado sin problemas por el guardameta.

En el minuto 81, el Atlético de Madrid botó un saque de esquina que fue despejado por la zaga donostiarra. Sin embargo, en el intento de control de Ochieng, la pelota le golpearía en el brazo y el colegiado terminaría concediendo penalti a favor de los visitantes.

El encargado de lanzarlo fue Alejandro Grimaldo y, tras hacer una pausa antes de golpear, engañó a Remiro y puso a los suyos por delante (0-1).