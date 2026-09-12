LALIGA HYPERMOTION
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La pegada del Sanse fulmina al Andorra (1-3)

El filial donostiarra se ha desplegado con una concreción, una potencia y un acierto en sus ataques en la primera mitad que todo ha quedado resuelto a toda velocidad.

Andorra vs. Sanse. Foto: @RSZubieta

Euskaraz irakurri: Sanseren joak Andorra menderatu du (1-3)
KIROLAK EITB LOGO

I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La pegada en la primera parte del Sanse, con tres goles antes del descanso, le ha dado una gran victoria este sábado en Andorra (1-3), subiendo hasta la zona alta de LaLiga Hypermotion. El filial donostiarra se ha desplegado con una concreción, una potencia y un acierto en sus ataques en la primera mitad que todo ha quedado resuelto a toda velocidad.

Todo ha sido cuestión de efectividad. La Real Sociedad B ha marcado en cada una de sus tres primeras ocasiones. El Andorra ha necesitado una cantidad inusual de oportunidades para marcar gol en la segunda mitad. Sólo ha anotado uno ya a veinte minutos del final, entre las paradas del portero Fraga y los lanzamientos fuera, sin opción de poner en duda el triunfo de los visitantes.

El 0-1, en el minuto 11, ha sido un golazo de Dani Díaz, que ha recortado de la banda hacia el medio, se ha perfilado para el zurdazo por el borde del área y ha conectado la curva perfecta para alojarla en el otro palo y en la red.

La segunda ocasión de la Real también ha sido gol. Astiazaran ha remachado con la derecha la asistencia de Ruperez para anotar el 0-2 en el minuto 35. 

El 0-3, en el 41, lo ha marcado Rupérez, que ha aprovechado el espacio generado en la defensa contraria en otra contra.

Lautaro de León ha marcado el 1-3 en la segunda parte para los locales, pero la distancia de tres goles ha sido inabordable.

Fútbol Real Sociedad LaLiga Hypermotion Goles

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X