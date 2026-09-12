La pegada del Sanse fulmina al Andorra (1-3)

Todo ha sido cuestión de efectividad. La Real Sociedad B ha marcado en cada una de sus tres primeras ocasiones. El Andorra ha necesitado una cantidad inusual de oportunidades para marcar gol en la segunda mitad. Sólo ha anotado uno ya a veinte minutos del final, entre las paradas del portero Fraga y los lanzamientos fuera, sin opción de poner en duda el triunfo de los visitantes.

El 0-1, en el minuto 11, ha sido un golazo de Dani Díaz, que ha recortado de la banda hacia el medio, se ha perfilado para el zurdazo por el borde del área y ha conectado la curva perfecta para alojarla en el otro palo y en la red.