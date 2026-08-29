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El Logroño United castiga las dudas de la Real en Zubieta (0-2)

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Ava Seelenfreund
18:00 - 20:00

La jugadora de la Real Ava Seelenfreund, durante el partido. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Logroñok Realaren zalantzak zigortu ditu Zubietan (0-2)
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Última actualización

Semana complicada para la Real Sociedad, que cayó derrotada en Londres ante el Chesea (5-2), el jueves dejó su cargo el técnico Arturo Ruiz y esta mañana ha caído derrotada ante el Logroño United en el debut de la Liga F, en el partido disputado en Zubieta, con goles de Mawete y Cris en la segunda parte para las riojanas.

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