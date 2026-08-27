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Remiro, tras la derrota ante el Real Madrid: “En la primera parte, hemos competido muy bien”

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Alex Remiro, Realeko atezainaren adierazpenak
18:00 - 20:00
Álex Remiro, tras el partido contra el Real Madrid
Euskaraz irakurri: Remiro, Real Madrilen aurkako porrotaren ostean: "Lehen zatian, oso ondo lehiatu gara"
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Última actualización

El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, ha analizado la derrota ante el Real Madrid por 4-1 en el Santiago Bernabeu. 

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