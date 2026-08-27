Arturo Ruiz dimite como entrenador de la Real
El técnico del conjunto femenino abonará la indemnización prevista en su contrato para hacer efectiva su salida.
Arturo Ruiz ha comunicado a la Real Sociedad su decisión de rescindir unilateralmente y de forma anticipada el contrato que mantenía con el club. Según explican en el comunicado, el entrenador “abonará el pago de la indemnización que figura en el contrato para hacer su salida”.
El club ha dado a conocer que hasta que designen a su sustituto, Maider Castillo se hará cargo del primer equipo de manera interina junto a Fernando Torres, hasta ahora segundo entrenador, y Aitor Resende, primer entrenador del equipo B. Además de eso ha asegurado que “el club comunicará en próximas fechas quién asumirá la dirección del primer equipo”.
La decisión ha tenido efectos inmediatos y es que Ruiz no ha dirigido el entrenamiento que el conjunto femenino ha realizado esta tarde en Zubieta.
Te puede interesar
Real Sociedad vs. Chelsea, en directo, en EITB
El encuentro de vuelta de la previa de la Champions League se disputará el próximo 2 de septiembre, y se podrá ver tanto por streaming, en kirolakeitb.eus y ETBON, como por televisión, en ETB1, a partir de las 19:00 horas, desde Zubieta.
Mamadou Sarr ya está en San Sebastián, para incorporarse a la Real
El defensa francés Mamadou Sarr ya está en San Sebastián para pasar el reconocimiento médico y unirse a la Real Sociedad. Llega cedido desde el Chelsea para un temporada.
Remiro, tras la derrota ante el Real Madrid: “En la primera parte, hemos competido muy bien”
El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, ha analizado la derrota ante el Real Madrid por 4-1 en el Santiago Bernabeu.
La Real sucumbe ante la pegada del Madrid (4-1)
El equipo donostiarra cae con un resultado abultado en el Santiago Bernabéu tras competir cara a cara al conjunto blanco durante una hora de partido. Mbappe con un hat trick y Vinicius han marcado para el Madrid, mientras que Sucic ha hecho el tanto realista.
Cecilia: “El castigo es demasiado para el buen papel que ha hecho el equipo"
Duro resultado para una gran Real en Londres (5-2)
El equipo dirigido por Aturo Ruiz cae goleado en la ida de la fase previa de la Champions League femenina disputada ante el Chelsea a pesar de dar una gran imagen.
La Real busca un buen resultado en la previa de Champions ante el Chelsea
El encuentro de ida de la tercera ronda se disputará este miércoles por la tarde, a partir de las 19:45 horas, en Londres.
Arturo Ruiz: “Llegamos con una solidez y convencimiento muy grande; esperamos hacer un gran partido”
Cuatro años después, la Real volverá a jugar en la Luga de Campeones. Según nos ha explicado Arturo Ruiz, mañana tienen “un partido de máxima exigencia” contra el Chelsea, pero “la actitud y el trabajo” del equipo hasta el momento “es perfecto” por lo que esperan hacer “un gran partido”.
Matarazzo: “Creemos en nuestras capacidades y con ese pensamiento vamos a hacer frente al partido”
La Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid el 26 de agosto en el Bernabéu. Matarazzo ha afirmado en rueda de prensa que será "un reto" para ellos, pero que "creen en su capacidad" para afrontarlo.