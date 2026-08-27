Arturo Ruiz dimite como entrenador de la Real

Arturo Ruiz ha comunicado a la Real Sociedad su decisión de rescindir unilateralmente y de forma anticipada el contrato que mantenía con el club. Según explican en el comunicado, el entrenador “abonará el pago de la indemnización que figura en el contrato para hacer su salida”.

El club ha dado a conocer que hasta que designen a su sustituto, Maider Castillo se hará cargo del primer equipo de manera interina junto a Fernando Torres, hasta ahora segundo entrenador, y Aitor Resende, primer entrenador del equipo B. Además de eso ha asegurado que “el club comunicará en próximas fechas quién asumirá la dirección del primer equipo”.

La decisión ha tenido efectos inmediatos y es que Ruiz no ha dirigido el entrenamiento que el conjunto femenino ha realizado esta tarde en Zubieta.