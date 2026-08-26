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La Real sucumbe ante la pegada del Madrid (4-1)

El equipo donostiarra cae con un resultado abultado en el Santiago Bernabéu tras competir cara a cara al conjunto blanco durante una hora de partido. Mbappe con un hat trick y Vinicius han marcado para el Madrid, mientras que Sucic ha hecho el tanto realista.
MADRID, 26/08/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su tercer gol durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Mbappé celebra su tercer gol ante la Real Sociedad. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Realak porrota jaso du Real Madrilen aurka (4-1)
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad firma su segunda derrota del curso después de caer 4-1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Goleada con tres tantos de Mbappé y con otro de Vinícius para los blancos, mientras que Sucic ha hecho el tanto realista. Con este resultado, el equipo de Rino Matarazzo suma dos derrotas en sus primeros dos partidos en esta temporada 26/27.

En la Real Sociedad la gran novedad de inicio era la vuelta de Mikel Oyarzabal. El jugador eibarrés, además, ha recibido en los prolegómenos del partido, junto a Marc Cucurella, un homenaje por la consecución de la Copa del Mundo. También han sido de la partida los jóvenes canteranos Ochieng y Beitia, así como Turrientes en la medular en detrimento de Soler.

Resumen del partido:

El conjunto madrileño se ha adelantado en el marcador en el minuto 40 con el primer tanto de Mbappé tras una asistencia del uruguayo Fede Valverde.

Gol de Mbappé (1-0):

Antes del descanso, ha empatado Luka Sucic, que no ha desaprovechado un rechace dentro del área para celebrar el 1-1 con un remate a la red de la portería defendida por Thibaut Courtois.

Gol de Sucic (1-1):

En la segunda parte, Mbappé ha firmado el segundo del Real Madrid en el minuto 60, después de una pared con Jude Bellingham. Y hasta ahí ha durado el buen hacer de la Real.

Gol de Mbappé (2-1):

Poco después, de nuevo Bellingham, ha servido en bandeja el tercero a Vinícius, después de que el joven Luken Beitia se mostrara poco contundente en la disputa del balón con el centrocampista inglés.

Gol de Vinicius (3-1):

Mbappé, en el 80, ha cerrado la victoria del Real Madrid, que acumula seis puntos tras ganar el pasado fin de semana al Espanyol (1-2) y este jueves a la Real Sociedad. Los de Mourinho son los líderes de la competición a falta de que se jueguen el resto de partidos aplazados de la jornada 1.

Gol de Mbappé (4-1):

Por su parte, los donostiarras duermen en la cola de la clasificación con 0 puntos, antes de afrontar la tercera jornada de Liga este sábado, en el partido que jugarán a las 19:00 en Anoeta frente al Espanyol.

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