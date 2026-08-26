La Real sucumbe ante la pegada del Madrid (4-1)

La Real Sociedad firma su segunda derrota del curso después de caer 4-1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Goleada con tres tantos de Mbappé y con otro de Vinícius para los blancos, mientras que Sucic ha hecho el tanto realista. Con este resultado, el equipo de Rino Matarazzo suma dos derrotas en sus primeros dos partidos en esta temporada 26/27.

En la Real Sociedad la gran novedad de inicio era la vuelta de Mikel Oyarzabal. El jugador eibarrés, además, ha recibido en los prolegómenos del partido, junto a Marc Cucurella, un homenaje por la consecución de la Copa del Mundo. También han sido de la partida los jóvenes canteranos Ochieng y Beitia, así como Turrientes en la medular en detrimento de Soler.