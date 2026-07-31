Primera derrota del verano de la Real en el amistoso frente al Tolouse (2-1)
El equipo de Rino Matarazzo ha cosechado la primera derrota del verano en el amistoso frente al Tolouse por 2-1. Era el cuarto partido de preparación de los donostiarras. Los goleadores han sido Vignolo e Hidalgo para los franceses, mientras que Soler ha marcado de falta para los blanquiazules.
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La Real gana al Aston Villa en Inglaterra y sigue invicta en pretemporada (2-4)
Los goles del conjunto txuri-urdin los han marcado Carlos Soler, Orri Oskarsson, Gorka Carrera e Iñaki Rupérez. George Hemmings y Brian Madjo han sido los autores de los tantos ingleses. El choque, disputado en el Pallet-Track Bescot Stadium de la localidad de Walsall (Inglaterra) ante unos 9000 aficionados, se ha ido al descanso con empate a uno, y el resto de goles han tenido lugar en la reanudación.
Carlos Fernández, traspasado al Oviedo
Tras cinco temporadas y media, marcadas por una grave lesión de rodilla a los pocos meses de llegar a Donostia, el delantero andaluz se marcha al conjunto ovetense tras haber jugado 59 partidos con la Real, en los que marcó 5 goles.
La Real ha anunciado la renovación de Jon Martín hasta 2032
A sus 20 años, el central de Lasarte es un pilar en la zaga realista para Rino Matarazzo.
Zubieta recibe entre aplausos a Mikel Oyarzabal
Recién llegado de Estados Unidos, Mikel Oyarzabal ha pasado por Zubieta. Sus compañeros de equipo han recibido al eibarrés entre aplausos por haber ganado el Campeonato del Mundo de fútbol.
Gorka Carrera renueva con la Real Sociedad hasta 2031
El delantero de Errenteria, fue el maximo artillero del filial txuri-urdin en la pasada campaña. Además, llegó a disputar cuatro encuentros con el primer equipo.
Gorrotxa: “Tenemos un plan conservador para la pubalgia y poder estar preparado para la primera jornada”
Gorrotxa sufre de pubalgia desde la segunda vuelta de la temporada pasada. El de Eibar ha explicado que están haciendo "un plan conservador" que le está “haciendo muy bien” y poder “estar preparado para la primera jornada". La temporada que viene va a ser tan bonita como dura para la Real Sociedad, y con Europa de por medio, Jon se siente muy ilusionado.
Empate de la Real en el primer partido de la pretemporada contra el Racing (1-1)
La Real ha cosechado un empate a uno en su primer partido de pretemporada, disputado en Zubieta contra el Racing. Rino Matarazzo ha podido probar dos 'onces', uno en cada parte. Oskarsson ha marcado en el 19' para los donostiarras, mientras que Gabriel Giménez para los cántabros en el 82'.
Luken Beitia renueva con la Real hasta 2030
El de Elgoibar ha sido un pilar clave para el Sanse estas últimas temporadas y está haciendo la pretemporada con el primer equipo, a las órdenes de Rino Matarazzo.
Barrene: “El objetivo es estar lo más arriba posible en todas las competiciones”
Barrenetxea y la Real Sociedad llevan varios días preparando la nueva temporada. El atacante donostiarra cree que el objetivo debe ser “estar lo más arriba posible en todas las competiciones”. En ese sentido, señala la Supercopa como una opción factible para sumar un nuevo título, al mismo tiempo que revela que no sería nada raro que el equipo compita con un nuevo sistema esta temporada. También dice sentir “rabia” por no estar jugando el Mundial, pero admite estar “disfrutando” de la actuación sus compañeros.