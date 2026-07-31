Primera derrota del verano de la Real en el amistoso frente al Tolouse (2-1)

Barrenetxea y la Real Sociedad llevan varios días preparando la nueva temporada. El atacante donostiarra cree que el objetivo debe ser “estar lo más arriba posible en todas las competiciones”. En ese sentido, señala la Supercopa como una opción factible para sumar un nuevo título, al mismo tiempo que revela que no sería nada raro que el equipo compita con un nuevo sistema esta temporada. También dice sentir “rabia” por no estar jugando el Mundial, pero admite estar “disfrutando” de la actuación sus compañeros.