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Primera derrota del verano de la Real en el amistoso frente al Tolouse (2-1)

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Realeko jokalariak Solerren gola ospatzen
18:00 - 20:00
Realak udako lehen porrota jaso du.
Euskaraz irakurri: Realak udako lehen porrota jaso du Tolousen aurkako lagunartekoan (2-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El equipo de Rino Matarazzo ha cosechado la primera derrota del verano en el amistoso frente al Tolouse por 2-1. Era el cuarto partido de preparación de los donostiarras. Los goleadores han sido Vignolo e Hidalgo para los franceses, mientras que Soler ha marcado de falta para los blanquiazules.

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