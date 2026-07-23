La Real ha anunciado la renovación de Jon Martín hasta 2032
A sus 20 años, el central de Lasarte es un pilar en la zaga realista para Rino Matarazzo.
La Real Sociedad y Jon Martín han alcanzado un acuerdo para la renovación del central de Lasarte, de 20 años, hasta 2032. Desde el cub indican que "Jon Martín es el presente y el futuro del club txuri urdin. Con sólo 20 años, el central de Lasarte-Oria es ya un fijo en las alineaciones y un pilar básico en la zaga realista. Su irrupción en la élite ha sido brillante y, además, lo mejor está por llegar".
Jon Martín, por su parte, ha declarado en los medios oficiales de la Real que se encuentra “muy feliz por renovar el contrato, la Real es el club que me lo ha dado todo”. En ese sentido, tiene claro en quien debe fijarse para seguir creciendo: “Mikel (Oyarzabal), Igor (Zubeldia), Ander (Barrenetxea)… son ejemplos para mí e intento aprender de ellos lo máximo posible”, asegura el lasartearra.
Su irrupción en el primer equipo de la Real Sociedad no ha pasado desapercibida para nadie. Debutó en la temporada 23/24, de la mano de Imanol Alguacil, y desde entonces ha jugado 50 partidos con el primer equipo repartidos entre Liga, Copa del Rey y Europa League. En la úlitma temporada, además, hasta marcó dos goles y resultó ser clave en la consecución del título de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.
Con su renovación, el club donostiarra se asegura seguir contanto con un central de gran nivel a pesar de su corta edad, y con gran proyección de cara al futuro, más teniendo en cuenta que este verano Aritz Elustondo ha dejado el club. El de Beasain era uno de los referentes dentro del vestuario. El seleccionador español Luis de la Fuente ya ha convocado al central para jugar amisosos con España.
Esta ampliación de contrato es la tercera que acuerdan la Real y el futbolista en apenas tres años, muestra de la confianza que tienen en las oficinas de Anoeta en lasartearra. En abril de 2024, Jon renovó hasta 2030, en octubre de 2025, hasta 2031 y ahora, en julio de 2026, se le ha atado con cerrojo hasta 2032.
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