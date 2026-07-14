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Pablo Marín, primer lesionado en la pretemporada de la Real Sociedad

El jugador riojano sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha.
Pablo Marín (Real Sociedad) Pablo Marin (Reala)
Pablo Marín, en imagen de archivo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Pablo Marinek gihar lesioa du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de la Real Sociedad Pablo Marín sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, según ha anunciado este martes el club txuri-urdin.

La evolución de Pablo Marín marcará la disponibilidad del futbolista riojano, que es, de esta manera, el primer lesionado en la pretemporada de la Real Sociedad.

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