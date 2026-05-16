El tanto ha obligado a los de Ansotegi a reaccionar y el equipo donostiarra ha dado un paso adelante con varias llegadas peligrosas. Astiazaran ha avisado primero con un disparo desviado desde la frontal y poco después Juanpa ha tenido que intervenir para evitar otro intento del atacante local. La Real B ha ganado protagonismo con balón y ha generado nuevas ocasiones, especialmente por medio de Lebarbier y Gorosabel, que ha estado cerca del empate con un zurdazo que se ha marchado rozando el poste.

El premio para los locales ha llegado justo antes del descanso. Beitia ha igualado el encuentro tras un saque de esquina muy protestado por el Mirandés (1-1).