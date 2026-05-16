El Sanse sella la permanencia con un empate agónico ante el Mirandés (2-2)
Un gol de Dani Díaz en el minuto 93 le ha dado al equipo txuri-urdin un punto decisivo en Anoeta para certificar matemáticamente su continuidad en Segunda División.
La Real Sociedad B ha certificado de manera matemática su permanencia tras empatar 2-2 frente al Mirandés en un partido que se le ha escapado al conjunto visitante en el tiempo añadido.
El filial txuri-urdin ha comenzado el encuentro por detrás en el marcador después de que Medrano haya adelantado al Mirandés en el minuto 17 tras un saque de esquina (0-1).
El tanto ha obligado a los de Ansotegi a reaccionar y el equipo donostiarra ha dado un paso adelante con varias llegadas peligrosas. Astiazaran ha avisado primero con un disparo desviado desde la frontal y poco después Juanpa ha tenido que intervenir para evitar otro intento del atacante local. La Real B ha ganado protagonismo con balón y ha generado nuevas ocasiones, especialmente por medio de Lebarbier y Gorosabel, que ha estado cerca del empate con un zurdazo que se ha marchado rozando el poste.
El premio para los locales ha llegado justo antes del descanso. Beitia ha igualado el encuentro tras un saque de esquina muy protestado por el Mirandés (1-1).
Nada más arrancar la segunda mitad, Bauza ha vuelto a adelantar al conjunto jabato con un gran cabezazo a centro de Hugo Novoa (1-2).
A partir de ahí, el Mirandés ha intentado controlar el partido con largas posesiones, mientras el equipo local ha buscado el empate con insistencia.
Ansotegi ha movido el banquillo para reforzar el ataque y la entrada de Gorka Carrera ha dado más presencia ofensiva a los potrillos. Aunque el Mirandés ha tenido opciones para sentenciar, los visitantes no han aprovechado sus oportunidades y lo han terminado pagando.
Cuando el partido parecía decidido, Dani Díaz ha desatado la locura en Anoeta en el minuto 93. El cántabro ha enviado un balón peligroso al área que nadie ha llegado a tocar y que ha acabado entrando en la portería de Juanpa para establecer el definitivo 2-2.
Con este empate, el equipo txuri-urdin ha asegurado su permanencia matemática a falta de dos jornadas, mientras que el Mirandés se ha quedado a tres puntos de la salvación
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