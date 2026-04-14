Once localidades de Gipuzkoa tendrán fan zones con pantallas gigantes este sábado, para la final de la Copa
La Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos han organizado fan zones con pantallas gigantes en once localidades del territorio, con refuerzo del transporte público, para mostrar apoyo a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey que se disputará este próximo sábado en Sevilla.
Las localidades que contarán con pantalla gigante para seguir la final son Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia y Urretxu. Para el resto de la ciudadanía, la Diputación Foral de Gipuzkoa reforzará los servicios de transporte público, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y hacer posible que más personas puedan acercarse a disfrutar de las actividades preparadas en las zonas de seguidoras y seguidores.
La diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez, ha subrayado que "esta iniciativa refleja muy bien lo que somos como territorio: una Gipuzkoa que se une para acompañar a la Real Sociedad en un momento ilusionante y especial".
"Cerca de la mitad de la población guipuzcoana va a tener una fan zone en su propia localidad, y el resto va a contar con un refuerzo del transporte público para poder acercarse y vivir esta jornada de forma cómoda, segura, asequible y sostenible. Queremos que la final se viva en nuestros pueblos y ciudades, de manera cercana, compartida y abierta a toda la ciudadanía", ha destacado.
Por su parte, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha avanzado en rueda de prensa que el sábado estará en Sevilla como representante institucional de la Diputación, acompañando tanto al equipo como a parte de la afición de la Real Sociedad: "Estemos donde estemos, tenemos que celebrar juntas y juntos el partido el sábado", ha resaltado Mendoza, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a poner banderas en sus casas.
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