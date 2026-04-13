Javier Alberola izanen da Errege Kopako finalaren epailea, larunbat honetan

Jorge Figueroa egonen da VARean. Alberola 2017-2018 denboralditik da Lehen Mailako epailea, eta 2022tik internazionala da.

Alberola Rojas

Alberola Rojas, Errege Kopako finaleko epailea. Argazkia: Europa Press

E. I. I. | KIROLAK EITB

Javier Alberola Rojas epaileak zuzenduko du, larunbat honetan, Sevillan, Atletico Madril-Reala Errege Kopako finala, eta VARean Jorge Figueroa egonen da, Espainiako Futbol Federazioko (RFEF), Epaile Batzorde Teknikoak (CTA) baieztatu duen arabera.

Epaile mantxatarrak, Ligako azken jardunaldian Real Madril-Girona partida zuzendu duena, bere lehenengo Errege Kopako finala zuzenduko du. 2017-2018 denboralditik Lehen Mailaren parte da, bertan 168 partida arbitratu ditu; 2022tik internazionala da, eta UEFAko FIRST mailara igo zen 2025ean.

