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Javier Alberola será el árbitro de la final de la Copa del Rey de este sábado

Jorge Figueroa egonen da VARean. Alberola 2017-2018 denboralditik da Lehen Mailako epailea eta 2022tik nazioartekoa da.Jorge Figueroa estará en el VAR. Alberola es árbitro de Primera División desde la temporada 2017-2018, y es internacional desde 2022.
Alberola Rojas
Alberola Rojas arbitro de la final de la Copa del Rey; Foto: Europa Press
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El árbitro Javier Alberola Rojas dirigirá este sábado la final de la Copa del Rey Atlético Madrid-Real Sociedad, en Sevilla, en tanto que en el VAR estará Jorge Figueroa, según ha confirmado el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbo0 (RFEF).

El árbitro manchego, que ha dirigido el Real Madrid-Girona de la última jornada de Liga, pitará su primera final de la Copa del Rey. Forma parte desde la temporada 2027-2018 de la Primera División, en la que ha arbitrado 168 partidos; es internacional desde 2022, y ascendió a la categoría FIRST de la UEFA en 2025

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