Sansek barkatu egin du Ceutan, eta saririk gabe geratu da (0-0)

Talde txuri-urdina nagusi izan da eta abagune onenak sortu ditu, baina ate aurrean asmatu ez izanak eta aurkariaren atezainaren lan onak eskura zirudien garaipena eragotzi dute.

Mariezkurrena Sanse
Ceuta vs Reala B
KIROLAK EITB

Sansek berdinketa lortu du Ceutan (0-0), baina emaitzak zapore mingotsa utzi du, partida osoan nagusi izan arren, txuri-urdinek ez baitituzte euren aukerak baliatu.

Jon Ansotegiren taldeak aldaketak egin ditu hamaikakoan, batez ere zelai erdian, eta hasieratik erakutsi du erasorako borondatea. Lehen abagune argia bederatzigarren minutuan iritsi da, Mariezkurrenaren jaurtiketa zutoinera joan denean.

Lehen zatian, Realak baloiaren kontrola izan du, eta arrisku handiena sortu du Ceuta motel eta ideiarik gabe baten aurrean. Dani Diaz etengabe saiatu da, eta jaurtiketa batek gutxigatik egin du ihes atearen goiko izkinatik. Mariezkurrenak ere beste aukera garbi bat izan du, baina defentsak ate azpian erantzun du.

Bigarren zatian, joera mantendu egin da. Talde gipuzkoarrak aukera argiak sortu ditu,  izan ere Carrerak bi gol aukera izan ditu, baina Guille Vallejoren geldiketa bikainek gola eragotzi dute.

Azken minutuetan, donostiarrek aurkariaren area setiatu dute, baina punteria faltak bi puntu galtzea ekarri du.

 

Real Sociedad Ion Ansotegi Hypermotion Liga

Jon Ansotegi: “Partida berezia da neretako, jokalariendako eta hemen gauden guztiendako"

Jon Ansotegik prentsaurrekoa eman du ostegun honetako derbiari begira. Sanseko entrenatzaileak taldearen lan bikaina azpimarratu du, nahiz eta Almeriaren aurkako partida kaskarra izan. Partidarako eskuragarri izanen dituen jokalari guztiak ezagutzeko, lehen taldearen beharren zain daudela adierazi du Ansotegik. Gainera, derbi honen berezitasuna nabarmendu du, izan ere, Eibarreko hainbat jokalarik Realan jokatu dute iraganean.

