Sansek barkatu egin du Ceutan, eta saririk gabe geratu da (0-0)
Talde txuri-urdina nagusi izan da eta abagune onenak sortu ditu, baina ate aurrean asmatu ez izanak eta aurkariaren atezainaren lan onak eskura zirudien garaipena eragotzi dute.
Sansek berdinketa lortu du Ceutan (0-0), baina emaitzak zapore mingotsa utzi du, partida osoan nagusi izan arren, txuri-urdinek ez baitituzte euren aukerak baliatu.
Jon Ansotegiren taldeak aldaketak egin ditu hamaikakoan, batez ere zelai erdian, eta hasieratik erakutsi du erasorako borondatea. Lehen abagune argia bederatzigarren minutuan iritsi da, Mariezkurrenaren jaurtiketa zutoinera joan denean.
Lehen zatian, Realak baloiaren kontrola izan du, eta arrisku handiena sortu du Ceuta motel eta ideiarik gabe baten aurrean. Dani Diaz etengabe saiatu da, eta jaurtiketa batek gutxigatik egin du ihes atearen goiko izkinatik. Mariezkurrenak ere beste aukera garbi bat izan du, baina defentsak ate azpian erantzun du.
Bigarren zatian, joera mantendu egin da. Talde gipuzkoarrak aukera argiak sortu ditu, izan ere Carrerak bi gol aukera izan ditu, baina Guille Vallejoren geldiketa bikainek gola eragotzi dute.
Azken minutuetan, donostiarrek aurkariaren area setiatu dute, baina punteria faltak bi puntu galtzea ekarri du.
