El Sanse perdona en Ceuta y se queda sin premio (0-0)

Tras una racha negativa de resultados, el equipo dirigido por Jon Ansotegi salió con una propuesta renovada, especialmente en el centro del campo, y pronto comenzó a generar peligro. La primera gran ocasión llegó en el minuto nueve, cuando Mariezkurrena estrelló su disparo en el poste desde muy cerca.

El Sanse mantuvo el control durante buena parte del primer tiempo ante un Ceuta espeso e incapaz de inquietar la portería rival. Dani Díaz protagonizó varias llegadas peligrosas, incluida una que rozó la escuadra, mientras que Mariezkurrena volvió a encontrarse con la defensa local en una acción salvada bajo palos.

En la segunda mitad, la tónica se mantuvo. Los potrillos siguieron acumulando ocasiones claras, especialmente en dos mano a mano de Carrera ante el portero Guille Vallejo, que se erigió como el salvador de su equipo con intervenciones decisivas.

Pese al asedio final de los donostiarras, el gol nunca llegó. La falta de puntería condenó a un Sanse dejó escapar dos puntos ante un rival que apenas generó peligro, pero que supo resistir para sumar un empate que le supo a victoria.