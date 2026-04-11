El Sanse perdona en Ceuta y se queda sin premio (0-0)
La Real Sociedad B sumó un empate en su visita a Ceuta en un partido que dejó sensaciones encontradas, ya que el conjunto donostiarra fue claramente superior pero no logró transformar su dominio en goles.
Tras una racha negativa de resultados, el equipo dirigido por Jon Ansotegi salió con una propuesta renovada, especialmente en el centro del campo, y pronto comenzó a generar peligro. La primera gran ocasión llegó en el minuto nueve, cuando Mariezkurrena estrelló su disparo en el poste desde muy cerca.
El Sanse mantuvo el control durante buena parte del primer tiempo ante un Ceuta espeso e incapaz de inquietar la portería rival. Dani Díaz protagonizó varias llegadas peligrosas, incluida una que rozó la escuadra, mientras que Mariezkurrena volvió a encontrarse con la defensa local en una acción salvada bajo palos.
En la segunda mitad, la tónica se mantuvo. Los potrillos siguieron acumulando ocasiones claras, especialmente en dos mano a mano de Carrera ante el portero Guille Vallejo, que se erigió como el salvador de su equipo con intervenciones decisivas.
Pese al asedio final de los donostiarras, el gol nunca llegó. La falta de puntería condenó a un Sanse dejó escapar dos puntos ante un rival que apenas generó peligro, pero que supo resistir para sumar un empate que le supo a victoria.
Te puede interesar
Matarazzo: “El partido más importante es el del Alavés, aunque sabemos lo que nos viene"
El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha destacado que ahora mismo su equipo sólo piensa en el derbi de este sábado ante el Alavés, y que después ya habrá tiempo para centrarse en la gran final de Copa.
Jon Martín: “Imagino a una Real ganadora”
El jugador de la Real Sociedad Jon Martín ha hablado de la final de Copa que les enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril, un partido que a Martín le parece que va a ser igualado y que ve al equipo con opciones de ganar.
Juanan Larrañaga: “Es difícil, pero no imposible; la Real va a hacer frente al Atlético"
A las puertas de la Copa del Rey, hemos entrevistado al ex jugador de la Real Sociedad Juanan Larrañaga. Hemos hablado con él sobre el partido del 87 y cómo lo vivieron desde dentro. Esta vez, sin embargo, Larrañaga vivirá la final desde otro sitio y con más tranquilidad.
El Sanse cae por la mínima ante el Sporting en Gijón (1-0)
Los potrillos han apretado en los minutos finales, pero no han podido empatar el encuentro.
Brais Méndez: “Felices, contentos y ya con la mente en el siguiente sábado"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la victoria por 2-0 ante el Levante en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports.
La Real Sociedad consolida su plaza europea con un sólido 2-0 ante el Levante
Jon Martín ha abierto el marcador y Brais Méndez ha sentenciado al final, mientras Álex Remiro ha mantenido la portería a cero con varias intervenciones decisivas.
La Real endosa una manita al Alhama (1-5)
La Real Sociedad ha comenzado perdiendo el partido que ha disputado a domicilio ante el Alhama, pero ha reaccionado pronto para poner las tablas, y a partir de ese momento ha arrollado a su rival hasta imponerse por un contundente 1-5.
Matarazzo: “Tenemos que ir paso a paso y partido a partido"
Pellegrino Matarazzo entiende que la afición esté pensando desde ya en la final de la Copa, pero el entrenador de la Real recuerda que antes hay que jugar dos partidos de liga y, en ese sentido, asegura que el equipo está centrado en el partido que disputará este sábado ante el Levante en casa.
Jon Ansotegi: "Es un partido especial, pero entre el 0 y el 90 intentaremos que ellos pierdan"
Jon Ansotegi ha comparecido en rueda de prensa de cara al derbi de este jueves. El entrenador del Sanse ha destacado el gran trabajo de su equipo pese al mal partido ante el Almeria. En cuanto a sus rivales, Ansotegi ha elogiado el gran nivel del conjunto armero, destacando tambien que este es un partido especial.