Sansek porrota jaso du Sportingen aurka Gijonen (1-0)

Donostiarrek talde asturiarra asko estutu dute azken minutuetan, baina ezin izan dute norgehiagoka berdindu.

AGENTZIAK | EITB

Sansek porrota jaso du Sportingen aurka Molinonen (1-0). Etxeko taldeak gol aukera gehienak izan ditu partidan, baina ez du asmatu, eta azken minutuetan atea defendatu behar izan du gipuzkoarren erasoen aurrean.

Sporting-Reala B (1-0) partidaren laburpena

Partida asturiarren nagusitasun nabarmenarekin hasi da, eta lehen minutuan lehen gol aukera argia izan dute Gasparrek area barrutik egindako erremate batean, baina zorionez zuzenean kanpora joan da.

Minutu batzuk geroago, lehen ordu laurdenetik gertu, Aranak atepetik atera du Pablo Vazquezen burukada bat, korner batean.

Donostiako bigarren taldeak erreakzionatu egin du, Mariezkurrenaren jaurtiketa desbideratu batean. Bigarren zutoinean erdiraketa bakar-bakarrik jaso du, baina bere errematea sarearen kanpoaldera joan da.

30. minutuan Sportingek golerako bidea aurkitu du Guille Rosasen baselina baten bidez, baina epaileak, Cid Camachok, baloiaren lehian hegaleko asturiarraren faltagatik jokaldia baliogabetzea erabaki du.

Etxekoek martxa bat gehiago jarri dute lehen zatiko azken minutuetan, eta Realaren defentsak erremate batzuk aldaratu behar izan ditu. Horrela, Oterok area barrutik egindako errematea, Aranak ukitu ondoren Kitak atepean gola eragotzi du.

45. minutura arte ez dute asturiarrek markagailuan aurrea hartu. Guille Rosasen erdiraketa ona Gasparrek area txikian ederki aprobetxatu du, buruz baloia sare barrura bidaltzeko.

Bigarren zatia dinamika aldaketa esanguratsuekin hasi da, donostiarren presentzia handiagoa izan baita aurkariaren zelaian, etxekoen areara gehiago hurbilduz, baina arrisku handirik sortu gabe.

Sportingek gertuago izan du bigarren gola bere lehen kontraerasoan, Dubasinek indar gutxirekin jaurti du Aranaren irteeraren aurrean, jaurtiketaren eta pasearen artean zalantza egin baitu, eta horrek erraztu egin du Agotek baloia area txikian desbideratzea.

Asturiarrek euren nagusitasuna erakutsi dute beste behin geldikako baloi batean eta berriro burukada bat korner batean, oraingoan Otero protagonista zela, donostiarren defentsak ate azpian berriro atera duena.

Realaren bigarren taldeak asko sakatu du azken minutuetan berdinketaren gola lortzeko, baina ez du Yañez atezaina kezkatzea lortu, eta, ondorioz, markagailua ez da gehiago mugitu.

Jon Ansotegi: "Partida berezia da neretako, jokalariendako eta hemen gauden guztiendako"

Jon Ansotegik prentsaurrekoa eman du ostegun honetako derbiari begira. Sanseko entrenatzaileak taldearen lan bikaina azpimarratu du, nahiz eta Almeriaren aurkako partida kaskarra izan. Partidarako eskuragarri izanen dituen jokalari guztiak ezagutzeko, lehen taldearen beharren zain daudela adierazi du Ansotegik. Gainera, derbi honen berezitasuna nabarmendu du, izan ere, Eibarreko hainbat jokalarik Realan jokatu dute iraganean.

