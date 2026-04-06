El Sanse cae por la mínima ante el Sporting en Gijón (1-0)
Derrota por la mínima de la Real Sociedad B frente al Sporting en El Molinón (1-0) en un partido en el que los locales han monopolizado el grueso de ocasiones de gol, pero sin acierto, viéndose obligados a defender su portería en los minutos finales.
El partido ha arrancado con un marcado dominio rojiblanco, que ya en el primer minuto ha contabilizado su primera ocasión clara de gol en un remate de Gaspar desde el interior del área tras un robo en campo rival que se fue directamente fuera.
Minutos después, cerca del primer cuarto de hora, Arana ha sacado bajo palos con una gran estirada un cabezazo de Pablo Vázquez a la salida de un córner cuando el esférico iba en dirección a la escuadra.
El filial donostiarra reaccionaría con su mejor llegada del primer tiempo en un disparo desviado de Mariezkurrena, que ha recibido un centro totalmente solo en el segundo palo, pero su definición se ha ido al lateral de la red.
A la media hora de encuentro el Sporting encontraría el camino al gol por medio de una vaselina de Guille Rosas en un mano a mano ante Arana, pero el colegiado, Cid Camacho, ha decidido anular por falta previa del lateral rojiblanco en la disputa del balón.
Los locales pondrían una marcha más a su ritmo de ocasiones en los últimos compases del primer tiempo, probando fortuna con varios remates rechazados por la defensa realista, especialmente un remate de Otero desde el interior del área que ha salvado bajo palos Kita tras un ligero desvío previo de Arana.
No ha sido hasta el minuto 45 cuando los asturianos han logrado adelantarse haciendo bueno un centro de Guille Rosas desde la línea de fondo y el cabezazo a placer de Gaspar en el área pequeña con todo a su favor.
La dinámica del segundo tiempo ha arrancado con diferencias significativas dada la mayor presencia de los donostiarras en campo rival, sumando acercamientos al área local, aunque sin generar demasiado peligro.
El Sporting sí ha estado más cerca del gol en su primer contragolpe en una acción que definió demasiado suave Dubasin ante la salida de Arana al dudar entre el chut y la asistencia, lo que ha facilitado que Agote desviara la trayectoria del balón en el área pequeña.
Los asturianos han mostrado una vez más su superioridad a balón parado y de nuevo un cabezazo a la salida de un córner, esta vez protagonizado por Otero, que ha vuelto a salvar sobre la línea la defensa donostiarra.
El filial de la Real ha apretado en los minutos finales en busca del tanto del empate, pero sin conseguir inquietar la portería de Yáñez, por lo que el marcador no se movería más del 1-0 final.
Te puede interesar
Brais Méndez: “Felices, contentos y ya con la mente en el siguiente sábado"
Declaraciones del jugador de la Real Sociedad, Brais Méndez, tras la victoria por 2-0 ante el Levante en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga EA Sports.
La Real Sociedad consolida su plaza europea con un sólido 2-0 ante el Levante
Jon Martín ha abierto el marcador y Brais Méndez ha sentenciado al final, mientras Álex Remiro ha mantenido la portería a cero con varias intervenciones decisivas.
La Real endosa una manita al Alhama (1-5)
La Real Sociedad ha comenzado perdiendo el partido que ha disputado a domicilio ante el Alhama, pero ha reaccionado pronto para poner las tablas, y a partir de ese momento ha arrollado a su rival hasta imponerse por un contundente 1-5.
Matarazzo: “Tenemos que ir paso a paso y partido a partido"
Pellegrino Matarazzo entiende que la afición esté pensando desde ya en la final de la Copa, pero el entrenador de la Real recuerda que antes hay que jugar dos partidos de liga y, en ese sentido, asegura que el equipo está centrado en el partido que disputará este sábado ante el Levante en casa.
Jon Ansotegi: "Es un partido especial, pero entre el 0 y el 90 intentaremos que ellos pierdan"
Jon Ansotegi ha comparecido en rueda de prensa de cara al derbi de este jueves. El entrenador del Sanse ha destacado el gran trabajo de su equipo pese al mal partido ante el Almeria. En cuanto a sus rivales, Ansotegi ha elogiado el gran nivel del conjunto armero, destacando tambien que este es un partido especial.
EITB presenta en Anoeta el seguimiento que va a realizar en la Copa del Rey
Este martes, 31 de marzo, se ha presentado el amplio despliegue que realizará EITB en la Copa del Rey. 30 profesionales viajarán a Sevilla para ofrecer diversos contenidos en ETB, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi.
Toda la emoción de la final copera con la retransmisión en directo del partido Atlético de Madrid-Real Sociedad y programación especial en todos los medios de EITB
El encuentro que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla se podrá seguir en directo en ETB1, la plataforma ETB ON, la web kirolakeitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. EITB ha preparado una programación especial bajo el lema Koparen bila, con programas y contenidos especiales en televisión, radio y digital.
La afición de la Real Sociedad podrá ver la final de la Copa del Rey en una pantalla gigante en Alderdi Eder
La instalará el Ayuntamiento de San Sebastián, de la mano del club txuri-urdin. La gran final de la Copa será el sábado 18 de abril, a las 21:00 horas, y la Real buscará el título ante el Atlético Madrid, al que derrotó en la final de 1987.
El Almería ha sido muy superior al Sanse (5-1)
Tras recibir tres goles en contra, el gol de Carrera ha dado esperanzas a los txuri-urdin, pero han sido superados por el rival.