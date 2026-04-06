El partido ha arrancado con un marcado dominio rojiblanco, que ya en el primer minuto ha contabilizado su primera ocasión clara de gol en un remate de Gaspar desde el interior del área tras un robo en campo rival que se fue directamente fuera.

Minutos después, cerca del primer cuarto de hora, Arana ha sacado bajo palos con una gran estirada un cabezazo de Pablo Vázquez a la salida de un córner cuando el esférico iba en dirección a la escuadra.

El filial donostiarra reaccionaría con su mejor llegada del primer tiempo en un disparo desviado de Mariezkurrena, que ha recibido un centro totalmente solo en el segundo palo, pero su definición se ha ido al lateral de la red.

A la media hora de encuentro el Sporting encontraría el camino al gol por medio de una vaselina de Guille Rosas en un mano a mano ante Arana, pero el colegiado, Cid Camacho, ha decidido anular por falta previa del lateral rojiblanco en la disputa del balón.

Los locales pondrían una marcha más a su ritmo de ocasiones en los últimos compases del primer tiempo, probando fortuna con varios remates rechazados por la defensa realista, especialmente un remate de Otero desde el interior del área que ha salvado bajo palos Kita tras un ligero desvío previo de Arana.

No ha sido hasta el minuto 45 cuando los asturianos han logrado adelantarse haciendo bueno un centro de Guille Rosas desde la línea de fondo y el cabezazo a placer de Gaspar en el área pequeña con todo a su favor.

La dinámica del segundo tiempo ha arrancado con diferencias significativas dada la mayor presencia de los donostiarras en campo rival, sumando acercamientos al área local, aunque sin generar demasiado peligro.

El Sporting sí ha estado más cerca del gol en su primer contragolpe en una acción que definió demasiado suave Dubasin ante la salida de Arana al dudar entre el chut y la asistencia, lo que ha facilitado que Agote desviara la trayectoria del balón en el área pequeña.

Los asturianos han mostrado una vez más su superioridad a balón parado y de nuevo un cabezazo a la salida de un córner, esta vez protagonizado por Otero, que ha vuelto a salvar sobre la línea la defensa donostiarra.

El filial de la Real ha apretado en los minutos finales en busca del tanto del empate, pero sin conseguir inquietar la portería de Yáñez, por lo que el marcador no se movería más del 1-0 final.