Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realak 250 sarrera gehiago iragarri ditu bere bazkideentzat, Errege Kopako finalean

Talde txuri-urdinak jakinarazi duen bezala, “sarrera gehigarri hauek zozketan zorterik izan ez zutenei esleituko zaizkie, ezarritako ordena jarraituz, 3.768 zenbakitik 3.872raino”. 

Reala gola Kopa, Anoetan
Realeko jokalariak; Argazkia: Europa Press
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Realak 250 sarrera gehiago iragarri ditu bere bazkideentzat, apirilaren 18an, La Cartuja estadioan, Atletico Madrilen aurka jokatuko duen Errege Koparen finalarendako. Talde txuri-urdinak jakinarazi duen bezala, “sarrera gehigarri hauek zozketan zorterik izan ez zutenei esleituko zaizkie, ezarritako ordena jarraituz, 3.768 zenbakitik 3.872raino”.

Testuinguru honetan, Realak ostiral honetan finalerako sarreren erosketa prozesu guztiaren informazioa eskainiko duela nabarmendu du. Guztira, 22.690 bazkidek izanen dute partida honendako sarrera bat lortzeko eskubidea.

Real Sociedad Errege Kopa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X