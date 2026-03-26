La Real Sociedad anuncia 250 entradas más para sus socias y socios, en la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad ha anunciado 250 entradas más para sus socias y socios, de cara a la final de la Copa del Rey que jugará el equipo vasco ante el Atlético Madrid, el 18 de abril, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Tal y como ha explicado el club txuri-urdin, “estas entradas adicionales se adjudicarán entre quienes no resultaron agraciados en el sorteo, siguiendo el orden establecido, desde el número de solicitud 3768 hasta el 3873".

En este mismo contexto, la Real Sociedad ha señalado que este viernes ofrecerá toda la información relacionada con el proceso de compra de las entradas de la final. En total, 22 690 socias y socios de la Real tendrán derecho a adquirir una entrada para este partido.