Hypermotion Liga

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bi gol goiztiarrek aukerarik gabe utzi dute Sanse Granadaren aurka (0-2)

Andaluziarrek lehen bost minutuetan egindako bi gol goiztiarrak baliatu dituzte aurretik jartzeko, eta txuri-urdinek, erreakzionatu arren, ez dituzte izandako abaguneak aprobetxatu.

Reala B vs Granada Argazkia: @GranadaCF
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sansek 0-2 galdu du Granadaren aurka, igande honetan, Zubietan jokatu den Hypermotion Ligako 31. jardunaldiko partidan, hasierako minutuetan erabakita geratu den neurketan. Andaluziarrek bi gol goiztiar baliatu dituzte aurretik jartzeko, eta txuri-urdinek, erreakzionatu arren, ez dituzte izandako abaguneak aprobetxatu. 

 

Partida ahalik eta modurik txarrenean hasi da Gipuzkoako taldearentzat, Gonzalo Petitek 1. minutuan aurreratu baitu Granada eskuin hankarekin area kanpotik egindako jaurtiketa bikain batekin.

Handik lau minutura, 5. minutuan, Manu Lamak aldea handitu du buruz egindako erremate batekin, Manu Triguerosek kornerretik egindako erdiraketa aprobetxatuz.

Hasiera oso txarra izan da talde txuri-urdinarentzat, eta bi gol goiztiarrek min handia egin diote. Hala ere, taldeak erreakzionatu egin du, eta Ochiengek hainbat abagune izan ditu aldea murrizteko, baina azken metroetan asmatzea falta izan zaio.

Aldageletatik igaro ostean, Ansotegiren taldea erreakzionatzen saiatu da, baina ez du markagailuan aldea murrizterik lortu. Izan ere, Ansotegiren taldeak hainbat aukera izan ditu; Alex Solaren erremate bat 56. minutuan, Fragak gelditu duena, eta Beitiaren burukada bat, Mikel Rodriguezek erdiratu ondoren kanpora joan dena, adibide pare bat baino ez.

Azken minutuetan, Donostiako taldeak erasoan jarraitu du, eta Jakes Gorosabelen burukada bikain batek geldiketa erabakigarria egitera behartu du Luca Zidane. Ahalegina egin arren, Sansek ez du Granadaren atea zulatzerik lortu.

Futbola Real Sociedad Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
X
X