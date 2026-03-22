El arranque ha sido muy duro para el Sanse, que ha acusado los dos tantos encajados en apenas cinco minutos. Aun así, el equipo ha tratado de rehacerse con el paso de los minutos y ha logrado pisar campo rival con mayor frecuencia. Ochieng ha dispuesto de varias oportunidades para recortar distancias, pero le ha faltado acierto en los metros finales.

Tras pasar por los vestuarios, el equipo de Ansotegi ha intentado reaccionar, pero no ha logrado recortar distancias ante un sólido Granada. El filial txuri-urdin ha tenido varias ocasiones, como el remate de Álex Sola en el minuto 56 que ha detenido Fraga, o el cabezazo desviado de Beitia tras centro de Mikel Rodríguez. También lo ha intentado Carbonell desde la frontal y Mariezkurrena a balón parado, sin éxito.

En los minutos finales, el equipo donostiarra ha seguido insistiendo, destacando un gran cabezazo de Jakes Gorosabel que ha obligado a Luca Zidane a intervenir con una parada clave. A pesar del esfuerzo, el equipo txuri-urdin no ha conseguido marcar.