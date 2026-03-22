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El Sanse paga caro un inicio fulgurante del Granada en Zubieta (0-2)

Dos goles en los primeros cinco minutos han condenado al equipo de Ansotegi ante el equipo nazarí.

Real Sociedad B vs. Granada Foto: @GranadaCF
Euskaraz irakurri: Sansek garesti ordaindu dio Granadari Zubietan (0-2)
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EITB

Última actualización

La Real Sociedad B ha caído por 0-2 frente al Granada, este domingo en el partido de la 31ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de Zubieta, en un encuentro que ha quedado prácticamente sentenciado en los compases iniciales. Los andaluces han aprovechado dos acciones tempraneras para golpear con contundencia, mientras que el filial txuri-urdin, pese a reaccionar, no ha logrado transformar sus ocasiones.

 

La primera parte del partido ha comenzado de la peor manera posible para el conjunto guipuzcoano. En el minuto 1, Gonzalo Petit ha adelantado al Granada con un gran disparo con la derecha desde fuera del área que se ha colado por la escuadra. 

Apenas cuatro minutos después, en el minuto 5, Manu Lama ha ampliado la ventaja con un remate de cabeza a bocajarro tras un saque de esquina de Manu Trigueros.

El arranque ha sido muy duro para el Sanse, que ha acusado los dos tantos encajados en apenas cinco minutos. Aun así, el equipo ha tratado de rehacerse con el paso de los minutos y ha logrado pisar campo rival con mayor frecuencia. Ochieng ha dispuesto de varias oportunidades para recortar distancias, pero le ha faltado acierto en los metros finales.

Tras pasar por los vestuarios, el equipo de Ansotegi ha intentado reaccionar, pero no ha logrado recortar distancias ante un sólido Granada. El filial txuri-urdin ha tenido varias ocasiones, como el remate de Álex Sola en el minuto 56 que ha detenido Fraga, o el cabezazo desviado de Beitia tras centro de Mikel Rodríguez. También lo ha intentado Carbonell desde la frontal y Mariezkurrena a balón parado, sin éxito.

En los minutos finales, el equipo donostiarra ha seguido insistiendo, destacando un gran cabezazo de Jakes Gorosabel que ha obligado a Luca Zidane a intervenir con una parada clave. A pesar del esfuerzo, el equipo txuri-urdin no ha conseguido marcar.

Fútbol Real Sociedad LaLiga Hypermotion

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