Realak 612 sarrera gehiago banatuko ditu Kopako finalerako, guztira 15.643
Realaren 22.134 bazkidek asteazken honetan, 13:00etan, egingo den zozketan sarrera bat lortzeko aukera dute.
Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) gaur arratsaldean jakinarazi dio Realari 612 sarrera gehiago izango dituela Errege Kopako finalerako. Sarrera horiek asteazken honetan 13:00etan egingo den zozketaren barruan egongo dira, beraz, bihar 15.643 sarrera zozkatuko dira.
Talde txuri urdinak 25 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten bazkideen artean esleituko ditu sarrera horiek guztiak. Horregatik, talde txuri urdinak ohar batean azaldu duenez, 11.238 eskaera aurkeztu dira, eta guztira 22.134 bazkidek izena eman dute zozketan parte hartzeko.
Zozketa notarioaren aurrean egingo da, eta bertan ez dira sartuko 25 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten bazkideak, finalerako sarrera bat izateko eskubidea baitute.
Gainera, Realak zehaztu du zozketan parte hartzeko zenbakia izena emateko unean automatikoki esleitutako eskaera edo erreferentzia dela, ez bazkidearen identifikazio-zenbakia.
Zure interesekoa izan daiteke
Realaren 22.134 bazkidek dute aukera Kopako finalerako sarrera bat lortzeko, asteazkeneko zozketan
Gaur, 13:00etan, zozketa egingo da, eta 15.031 sarrera esleituko dituzte, talde txuri-urdinak ohar batean azaldu duenez.
Medikuek baieztatu dute Yangel Herrerak giharretako lesio bat duela, berriro
Erdilari venezuelarrak min hartu zuen ezker hankako soleoan igande honetan, Realak eta Osasunak Anoetan jokatu zuten derbian. Lau minutu besterik ez zeramatzan zelaian min hartu zuenean.
Turrientes: "Partida garrantzitsua zen, eta oso pozik gaude aurrera atera dugulako"
Beñat Turrientes Realeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 28. jardunaldiko partidan Osasunaren aurka 3-1 irabazi ostean.
Sansek sasoian jarraitzen du, Kordoban ere garaipena lortuta (0-2)
Ochieng eta Daniel Diaz (penatiz) izan dira donostiarren golegileak.
Aurkako bi penaltik eta kanporatze batek porrotera kondenatu dute Reala Real Madrilen aurka (0-3)
Realak 0-3 galdu du Real Madrilen aurka Zubietan F Moeve Ligako 22. jardunaldian. Txuri-urdinek ondo eutsi diote aurkariari, partida amaitzeko 20 minutu falta zirenera arte. Paula Fernandez kanporatzeak eta kontrako bi penalti adierazteak gehiegi zigortu gute euskal taldea.
Matarazzo: "Dena eman beharko dugu irabazteko, baina sentsazio oso onak izan ditugu entrenamenduetan"
Realeko entrenatzailea EA Sports Ligako 28. jardunaldian Osasunaren aurka jokatuko duten partidaz aritu da. Ligan ondo ibili nahi dutela nabarmendu du, eta biharkoa oso neurketa garrantzitsua dela.
Aperribay: "Sarrerak izendunak dira, eta pertsona bakoitzak bere izena edo beste bat sartu ahal izango du"
Realeko presidenteak Errege Kopako finalerako sarreren zozketarako prozesua nola erabaki den azaldu du.
Zuzenean: Jokin Aperribayren prentsaurrekoa Kopako finaleko sarreren inguruan aritzeko
Realeko presidentea Anoetako prentsa aretoan agertuko da 16:00etatik aurrera, Kopako finaleko sarrerei buruzko azalpenak emateko.
Take Kubo Japoniarekin bidaiatuko da selekzioetako geldialdian, eta apirilean Realarendako prest egonen da
Urtarrilean min hartu zuenetik, Kubok hamar partidetan huts egin du Realarekin. Rino Matarazzoren aurreikuspena epe erabakigarrirako prest egotea da; horrek esan nahi du Koparen finalean, apirilaren 18an, zelairatzeko prest egon ahalko dela.