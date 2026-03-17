Realak 612 sarrera gehiago banatuko ditu Kopako finalerako, guztira 15.643

Realaren 22.134 bazkidek asteazken honetan, 13:00etan, egingo den zozketan sarrera bat lortzeko aukera dute.

Anoeta. Argazkia: EFE
EITB

Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) gaur arratsaldean jakinarazi dio Realari 612 sarrera gehiago izango dituela Errege Kopako finalerako. Sarrera horiek asteazken honetan 13:00etan egingo den zozketaren barruan egongo dira, beraz, bihar 15.643 sarrera zozkatuko dira.

Talde txuri urdinak 25 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten bazkideen artean esleituko ditu sarrera horiek guztiak. Horregatik, talde txuri urdinak ohar batean azaldu duenez, 11.238 eskaera aurkeztu dira, eta guztira 22.134 bazkidek izena eman dute zozketan parte hartzeko.

Zozketa notarioaren aurrean egingo da, eta bertan ez dira sartuko 25 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten bazkideak, finalerako sarrera bat izateko eskubidea baitute.

Gainera, Realak zehaztu du zozketan parte hartzeko zenbakia izena emateko unean automatikoki esleitutako eskaera edo erreferentzia dela, ez bazkidearen identifikazio-zenbakia.

