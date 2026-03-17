La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado esta tarde a la Real Sociedad que dispondrá de 612 entradas más para la final de la Copa del Rey. Estas entradas estarán dentro del sorteo que se realizará este miércoles a las 13:00 horas, por lo que la cantidad de entradas que se sortearán mañana será de 15 643 localidades.

El club txuri urdin adjudicará todas esas entradas entre los socios con una antigüedad inferior a 25 años. Por lo que ha explicado el club txuri urdin en una nota, se han presentado 11 238 solicitudes, y el número total de socios de este grupo son 22 134.

El sorteo se realizará ante notario, en el que no entrarán los socios con antigüedad igual o superior a 25 años, ya que tienen derecho a disponer de una entrada para la final.

Además, la Real Sociedad ha especificado que el número por el que se participa en el sorteo es el de la solicitud o referencia asignado automáticamente en el momento de realizar la inscripción, no el identificador de socio.