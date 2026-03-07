HYPERMOTION LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Sansek 4-2 menderatu du Castello Zubietan

Txuri-urdinek Castello garaitu dute etxean partida bizi jokatuta, eta 3 puntuak eskuratu dituzte Ochiengen, Carreraren eta Mariezkurrenaren golei esker.

Reala B
Argazkia: Real Sociedad
author image

EITB

Azken eguneratzea

Real Sociedad B taldeak 4-2 garaitu du larunbat honetan Castello Zubietan, Hypermotion Ligako 29. jardunaldiari dagokion partidan. Horri esker, aurreko partidan Deporren aurka luzapenean jasandako porrotak utzitako zapore txarra atzean utzi dute txuri-urdinek.

Neurketa erritmo oso biziarekin hasi da. 2. minutua igaro aurretik, Ochiengek baloia ostu dio Brignaniri bisitarien zelaian, eta, jaurtiketa indartsu batekin, markagailua ireki du (1-0).

Hala ere, erreakzioa berehala iritsi da. 5. minutuan, baloia Camararengana iritsi da, horrek jokoa zabaldu, eta penalti puntura erdiratu du, eta han agertu da Cala, bakar-bakarrik, markagailua parekatzeko (1-1).

Bisitarien golaren ostean, Sansek aurrerapausoa eman du. Handik gutxira, talde bisitaria desordenatuta geratu da, eta Dani Diazen erdiraketa gogorra area barrura iritsi da. Carrerak baloia sare barrura bultzatu du, buruz behera jauzi eginez, etxekoen itzulera borobiltzeko (2-1).

Neurketak erritmo biziarekin jarraitu du. 24. minutuan, Fragak area txikian erori den baloi bat urrundu du, Camara adi egon da, baloia jaso, eta ate barrura bidali du, markagailua berriro berdintzeko (2-2).

Bigarren zatian, txuri-urdinak nagusi izan dira eta Castelloren saiakerak ondo kontrolatu dituzte. 69. minutuan, Ochiengek jokaldi bikaina burutu du bakarka, eta atezaina gainditu du, area barrutik ezkerrez jaurtiketa gogorra eginez, 3-2koa jartzeko.

Sansek behin betiko itxi du partida Castelloren akats baten ondorioz. Marchal bakarrik geratu da atezainaren aurrean ezker hegalean, eta baloia goitik sartzen saiatu da, baina langa jo du; errebotea, baina, Mariezkurrenak harrapatu du, eta horrek ez du barkatu, buruz baloia sarera bultzatuta behin betiko 4-2koa jartzeko.

Futbola Zubieta Real Sociedad Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X