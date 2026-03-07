Sansek 4-2 menderatu du Castello Zubietan
Txuri-urdinek Castello garaitu dute etxean partida bizi jokatuta, eta 3 puntuak eskuratu dituzte Ochiengen, Carreraren eta Mariezkurrenaren golei esker.
Real Sociedad B taldeak 4-2 garaitu du larunbat honetan Castello Zubietan, Hypermotion Ligako 29. jardunaldiari dagokion partidan. Horri esker, aurreko partidan Deporren aurka luzapenean jasandako porrotak utzitako zapore txarra atzean utzi dute txuri-urdinek.
Neurketa erritmo oso biziarekin hasi da. 2. minutua igaro aurretik, Ochiengek baloia ostu dio Brignaniri bisitarien zelaian, eta, jaurtiketa indartsu batekin, markagailua ireki du (1-0).
Hala ere, erreakzioa berehala iritsi da. 5. minutuan, baloia Camararengana iritsi da, horrek jokoa zabaldu, eta penalti puntura erdiratu du, eta han agertu da Cala, bakar-bakarrik, markagailua parekatzeko (1-1).
Bisitarien golaren ostean, Sansek aurrerapausoa eman du. Handik gutxira, talde bisitaria desordenatuta geratu da, eta Dani Diazen erdiraketa gogorra area barrura iritsi da. Carrerak baloia sare barrura bultzatu du, buruz behera jauzi eginez, etxekoen itzulera borobiltzeko (2-1).
Neurketak erritmo biziarekin jarraitu du. 24. minutuan, Fragak area txikian erori den baloi bat urrundu du, Camara adi egon da, baloia jaso, eta ate barrura bidali du, markagailua berriro berdintzeko (2-2).
Bigarren zatian, txuri-urdinak nagusi izan dira eta Castelloren saiakerak ondo kontrolatu dituzte. 69. minutuan, Ochiengek jokaldi bikaina burutu du bakarka, eta atezaina gainditu du, area barrutik ezkerrez jaurtiketa gogorra eginez, 3-2koa jartzeko.
Sansek behin betiko itxi du partida Castelloren akats baten ondorioz. Marchal bakarrik geratu da atezainaren aurrean ezker hegalean, eta baloia goitik sartzen saiatu da, baina langa jo du; errebotea, baina, Mariezkurrenak harrapatu du, eta horrek ez du barkatu, buruz baloia sarera bultzatuta behin betiko 4-2koa jartzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Realak ezin izan du berdindu Atleticoren jokoa (3-2)
Bi aldiz berdindu dute markagailua, Solerren eta Oyarzabalen golekin, baina Ivan Gonzalezek azken minutuetan sartutako golak punturik gabe utzi ditu txuri-urdinak.
Arturo Ruiz: "Errendimenduak ematen dio sendotasuna proiektu bati"
F Moeve Liga datorren astean itzuliko da, eta Realak txapelketari ekingo dio berriro, Txapeldunen Ligako postuetan jarraitzeko helburuarekin. Arturo Ruizek zuzendutako taldea denboraldi bikaina egiten ari da.
Matarazzo: "Atzo nahikoa denbora izan genuen asteazkeneko garaipena dastatzeko"
Realeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 27. jardunaldian Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du. Horren hitzetan, asteazkenekoa ondo ospatu dute, baina orain Ligan zentratu beharra dute, oso garrantzitsua delako.
Realak finalerako jasotzen dituen sarreren % 85 bazkideentzat izango dira
Gainera, talde txuri-urdinak azaldu du 25 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten bazkideek sarrera ziurtatuta izango dutela. Gainerako bazkideek zozketa batean izena eman beharko dute.
Rino Matarazzo: "Oso pozik nago, oso berezia da; gol aukera oso gutxi egin ahal izan dizkigute”
Realeko entrenatzaileak nabarmendu du nola jokatu duen bere taldeak lehen zatian, Athleticen aurkako itzuliko partidako lehen zatian, eta, halaber, pozik azaldu da, txuri-urdinek, beste behin, golik ez baitute jaso.
Jon Martin: "Gaur ere, partida osoa egin dugu, eta finalean gaude"
Realeko atzelari gazteak, Athleticen aurkako kanporaketa amaituta eta Sevillako finalerako txartela eskuratuta, gogora ekarri du nola bizi izan zuen talde txuri-urdinak irabazitako azken finala, 2021ekoa.
Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion penaltia
VARak deituta joan da epailea zer gertatu den begiratzea. Ruiz de Galarretak kamisetatik heldu dio Yangel Herrerari arean, eta penaltia dela erabaki du epaileak. Oyarzabalek bota, eta gola sartu du, horrera Sevillarako txartela lortuz.
Realaren zaleek talde txuri-urdinaren autobusari harrera eginen diote, asteazkenean, Kopako derbiaren aurretik
Rino Matarazzoren taldearen autobusak realzaleen animoak jasoko ditu, 19:00etatik aurrera, Anoeta hotelean hasita.
Matarazzok taldea "gogotsu" dagoela azpimarratu du, Athleticen aurkako partidari begira
Realak eta Athleticek asteazken honetan jokatuko dute Errege Kopako finalaurrekoetako itzuliko partida, Donostian. Matarazzok prentsaurrekoa eman du gaur, neurketa nola ikusten duen azaltzeko.