El Sanse remonta y se rehace ante el Castellón en Zubieta (4-2)

El Sanse ha terminado de cerrar el partido tras otro error del Castellón en la salida de balón. Marchal se ha quedado solo ante el portero en el lado izquierdo y ha intentado picarla, pero el balón ha golpeado el larguero. El rechace ha caído a Mariezkurrena, que no ha perdonado y ha empujado el balón de cabeza a portería vacía para firmar el definitivo 4-2.