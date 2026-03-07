LALIGA HYPERMOTION

El Sanse remonta y se rehace ante el Castellón en Zubieta (4-2)

Los txuri-urdin han superado al conjunto orellut en un partido frenético y han sumado tres puntos gracias a los goles de Ochieng, Carrera y Mariezkurrena.

Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Sansek partida irauli eta Castello menderatu du Zubietan (4-2)
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad B se ha impuesto este sábado al Castellón por 4-2 en Zubieta, en partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, y ha logrado tres puntos que le han permitido quitarse el mal sabor de boca que supuso caer ante el Dépor en el descuento de la última jornada.

El encuentro ha comenzado con un ritmo muy alto. Apenas se habían disputado dos minutos cuando Ochieng ha robado el balón a Brignani en campo rival y, con un disparo potente, ha inaugurado el marcador (0-1).

Sin embargo, la reacción no ha tardado en llegar. En el minuto cinco, el balón ha llegado a Camara, que ha abierto el juego y ha puesto un centro al punto de penalti donde ha aparecido Cala, completamente solo, para empatar el partido (1-1).

Tras el tanto visitante, el Sanse ha dado un paso adelante. Poco después, el conjunto orellut ha quedado desordenado y Dani Díaz ha aprovechado para poner un centro tenso al área. Allí ha aparecido Carrera, que se ha lanzado en plancha para empujar el balón a la red y culminar la remontada local (2-1).

El partido ha seguido con un ritmo muy elevado y, en el minuto 24, Fraga ha despejado un balón que ha terminado cayendo muerto en el área pequeña tras un mal despeje de la defensa. Camara, muy atento, ha recogido el esférico y lo ha enviado al fondo de la portería para devolver las tablas al marcador (2-2).

En la segunda mitad, los txuri-urdin han sido superiores y han logrado frenar cualquier intento del Castellón. En el minuto 69, Ochieng ha culminado una gran jugada individual y ha batido al portero con un disparo con la izquierda desde el interior del área para poner el 3-2.

El Sanse ha terminado de cerrar el partido tras otro error del Castellón en la salida de balón. Marchal se ha quedado solo ante el portero en el lado izquierdo y ha intentado picarla, pero el balón ha golpeado el larguero. El rechace ha caído a Mariezkurrena, que no ha perdonado y ha empujado el balón de cabeza a portería vacía para firmar el definitivo 4-2.

Fútbol Zubieta Real Sociedad LaLiga Hypermotion

