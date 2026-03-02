Semifinal de Copa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Martín: "Estamos muy confiados y con mucha motivación, pero todavía queda un partido"

Jon-Martin-entrevista-previa-Real-Athletic-semifinal-copa
18:00 - 20:00

El central de la Real, Jon Martín. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: jon Martin atzelariari elkarrizketa Reala-Athletic Errege Kopako itzulerako partidaren atarian
author image

EITB

Última actualización

El defensa txuri-urdin se ha mostrado "optimista" en la previa del choque ante el Athletic. "En San Mamés hicimos un partido muy completo", ha recordado.

Fútbol Zubieta Real Sociedad Anoeta Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X