Jon Martín: "Estamos muy confiados y con mucha motivación, pero todavía queda un partido"
El defensa txuri-urdin se ha mostrado "optimista" en la previa del choque ante el Athletic. "En San Mamés hicimos un partido muy completo", ha recordado.
“Topagunea”, al lado de Anoeta, animará el ambiente en la tarde del miércoles, antes del derbi de semifinales de Copa
La Real Sociedad ha organizado un punto de encuentro con música en directo y “food trucks”; además, los y las aficionadas del equipo txuri-urdin formarán, dentro del estadio, un gran mosaico, en la salida al campo de la Real y del Athletic.
Un gol en el descuento deja sin puntos al Sanse ante el Dépor (2-3)
Pese a remontar el tanto inicial visitante con goles de Astiazaran y Ochieng, la expulsión de Mikel Rodríguez ha condicionado los minutos finales del partido en Zubieta.
Zubeldia: "Era muy importante acabar con buenas sensaciones"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de la victoria ante el Mallorca (0-1), en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports (declaraciones en euskera).
La Real sale victoriosa en Mallorca para acercarse a Europa (0-1)
El gol de Carlos Soler en la primera parte ha dado tres puntos a los txuri-urdin, acercándose a los puestos europeos.
Matarazzo: "Soy optimista, creo que mañana haremos un buen encuentro"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará al Mallorca en la 26ª jornada de la Liga EA Sports. Además de ser un partido importante, ha explicado que sirve también para preparar el partido del miércoles.
Alazne Estensoro renueva con la Real Sociedad hasta 2028
La portera de Lazkao, de 19 años, ha debutado en esta temporada en la Liga F Moeve, con el primer equipo txuri-urdin.
El Sanse se impone con autoridad al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2)
El filial txuri-urdin ha encadenado su tercera victoria consecutiva tras superar al Cádiz. El conjunto donostiarra ha mostrado solidez y eficacia en un duelo que ha terminado con visible descontento en la grada local.
Unai Marrero renueva hasta 2030
El portero de Azpeitia defenderá la portería txuri-urdin durante otras cuatro temporadas.
Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda
El defensa de la Real Sociedad sufrió una torsión durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.