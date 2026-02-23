Akordioa
Unai Marrerok kontratua luzatu du 2030era arte

Azpeitiako atezainak txuri-urdinen atea defendatuko du beste lau denboralditan.
Aperribay eta Marrero
Unai Marrero eta Jokin Aperribay, kontratu berria sinatzen. Argazkia: Reala
EITB

Azken eguneratzea

Realak Unai Marrero atezainari kontratua berritu dio 29-30 denboraldia amaitu arte, talde txuri-urdinak ohar labur baten bidez jakinarazi duenez.

Bi aldeek akordio berria gaur arratsaldean sinatu dute Anoetako bulegoetan. Azpeitiako atezainak txuri-urdinen atea defendatuko du beste lau denboralditan.

Unai Marreroren aurreko kontratua 2027an amaitzen zen. 24 urteko atezaina kadete zela iritsi zen Realera.

Atezain gipuzkoarra zale txuri-urdinen heroietako bat bihurtu zen duela gutxi, Errege Kopako final-zortzirenetan Osasunari bi penalti gelditu baitzizkion.       

