Unai Marrerok kontratua luzatu du 2030era arte
Realak Unai Marrero atezainari kontratua berritu dio 29-30 denboraldia amaitu arte, talde txuri-urdinak ohar labur baten bidez jakinarazi duenez.
Bi aldeek akordio berria gaur arratsaldean sinatu dute Anoetako bulegoetan. Azpeitiako atezainak txuri-urdinen atea defendatuko du beste lau denboralditan.
Unai Marreroren aurreko kontratua 2027an amaitzen zen. 24 urteko atezaina kadete zela iritsi zen Realera.
Atezain gipuzkoarra zale txuri-urdinen heroietako bat bihurtu zen duela gutxi, Errege Kopako final-zortzirenetan Osasunari bi penalti gelditu baitzizkion.
Alvaro Odriozolak ezker belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du
Realeko atzelariak belauna bihurritu zuen larunbatean, Anoetan, Oviedoren aurka jokatutako partidan.
Realak beste garaipen bat eskuratu du Espanyol garaituta (2-1)
Realak beste garipen bat lortu du RCD Espanyioli 2-1 irabazita gaur arratsaldean Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 21. jardunaldiko partidan. Txuri-urdinak jaun eta jabe izan dira hasieratik amaierara arte.
Berdinketa mingotsa lortu du Realak Oviedoren aurka (3-3)
Realak buelta eman dio Oviedoren 0-2koari, baina Asturiasko taldeak markagailua berdindu du azken hasperenean.
Elustondo: "Ez gara eroso sentitu, saiatu gara, baina gauzak ez ziren ateratzen"
Aritz Elustondo Realeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partidan Oviedoren aurka 3-3 berdindu ostean.
Job Ochiengek 2028ko ekainera arte berritu du Realarekin
Hegalekoak debuta egin du dagoeneko lehen taldean, Matarazzoren gidaritzapean, eta beste bi denboraldi emango ditu txuri-urdinez jantzita.
Rino Matarazzo, Reala-Real Oviedo partidaz: "Erakutsi behar dugu gose garela eta gehiago nahi dugula"
Realak Real Oviedoren aurka jokatuko du Anoetan larunbatean, 14:00etan. Txuri-urdinen entrenatzailearen iritziz, Realak Bernabeun galdu ondoren, “errekzionatu beharra daukagu, aurkariarekiko errespetua erakutsi, eta maila igo”.
Oskarsson: "Denboraldiko unerik onenean nago"
"Egunetik egunera sentsazio hobeak ditut, erritmo eta konfiantza handiagoa", aitortu du Realeko aurrelariak, ETBk egindako elkarrizketan. Islandiarrak izan dituen lesioak gogora ekarri ditu, eta atzean utzi nahi dituela erantsi du. Bestalde, bere abestiari buruz hitz egin du: "Oso ezaguna da". Azkenik, eskerrak eman dizkie zaleei abestiagatik, eta une zailetan emandako babesagatik.
Mikel Rodriguezek 2029ra arte berritu du Realarekin
Erdilaria gazte mailan ailegatu zen talde donostiarrera eta denboraldi honetan filialaren jokalari garrantzitsuenetariko bat izaten ari da.
Sansek markagailua irauli du Malagaren aurka, arnasa hartzen jarraitzeko (2-1)
Txuri-urdinen bigarren taldeak aurrerapauso garrantzitsua eman du sailkapenean, etxean aurkari zuzen bat mendean hartuta, alternatiba askoko duelu estu batean.