Unai Marrero renueva hasta 2030
La Real Sociedad ha renovado al portero Unai Marrero hasta el final de la temporada 29-30, según ha informado el club txuri-urdin en un breve comunicado.
Ambas partes han firmado esta tarde en las oficinas de Anoeta el nuevo acuerdo. El guardameta azpeitiarra defenderá la portería txuri-urdin durante otras cuatro temporadas.
El anterior contrato de Unai Marrero, suplente habitual de Álex Remiro, concluía en 2027.
Marrero, de 24 años, llegó a la Real en edad cadete y ha completado su etapa formativa en Zubieta.
El guardamenta guipuzcoano se convirtió recientemente en uno de los héroes de la afición realista al detener dos penaltis a Osasuna en los octavos de final de la Copa del Rey.
