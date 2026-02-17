Berritzea
Mikel Rodriguezek 2029ra arte berritu du Realarekin

Erdilaria gazte mailan ailegatu zen talde donostiarrera eta denboraldi honetan filialaren jokalari garrantzitsuenetariko bat izaten ari da.

Mikel Rodriguez eta Erik Bretos; Argazkia: Realaren sare sozialak
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Rodriguezek 2029ra arte berritu du Realarekin, talde txuri-urdinak jakinarazi duen arabera. Erdilaria gazte mailan ailegatu zen Donostiako taldera, eta denboraldi honetan filialaren jokalari garrantzitsuenetariko bat izaten ari da.

Getariako jokalaria etorkizun handien daukan Zubietako jokalarietako bat bilakatu da, eta Sanseren jokoan era oso garrantzitsuan laguntzen ari da; taldea futbol profesionaleko bigarren mailan mantentzeko lehiatzen ari da. Orain, zehazki, jaitsieraren 3 puntu gainetik dago Sanse.

Zubieta Real Sociedad

