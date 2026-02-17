Mikel Rodríguez renueva con la Real Sociedad hasta 2029, según ha informado el conjunto txuri-urdin este martes. El centrocampista llegó al club donostiarra en edad juvenil y esta temporada está siendo uno de los pilares del filial.

El jugador de Getaria se ha consolidado como uno de los jugadores con mayor futuro de Zubieta y está aportando en gran medida al juego del Sanse, que lucha por mantenerse en la segunda categoría del fútbol profesional. Ahora mismo el filial de la Real se encuentra en la decimosexta posición, tres puntos por encima de los puestos de descenso.