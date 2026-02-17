Renovación
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mikel Rodríguez renueva con la Real Sociedad hasta 2029

El centrocampista llegó al club donostiarra en edad juvenil y esta temporada está siendo uno de los pilares del filial.
Mikel Rodriguezek Realarekin berritu du 2029raino
Mikel Rodriguez y Erik Bretos; Foto: Redes sociales de la Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Mikel Rodriguezek kontratua berritu du Realarekin 2029ra arte
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

Mikel Rodríguez renueva con la Real Sociedad hasta 2029, según ha informado el conjunto txuri-urdin este martes. El centrocampista llegó al club donostiarra en edad juvenil y esta temporada está siendo uno de los pilares del filial.

El jugador de Getaria se ha consolidado como uno de los jugadores con mayor futuro de Zubieta y está aportando en gran medida al juego del Sanse, que lucha por mantenerse en la segunda categoría del fútbol profesional. Ahora mismo el filial de la Real se encuentra en la decimosexta posición, tres puntos por encima de los puestos de descenso.

Zubieta Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X