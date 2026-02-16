Sansek markagailua irauli du Malagaren aurka, arnasa hartzen jarraitzeko (2-1)
Txuri-urdinen bigarren taldeak aurrerapauso garrantzitsua eman du sailkapenean, etxean aurkari zuzen bat mendean hartuta, alternatiba askoko duelu estu batean.
Sansek 2-1 irabazi dio Malaga CF taldeari astelehen honetan Anoetan, Hypermotion Ligako 26. jardunaldiko partidan, eta hiru puntu lortu ditu. Ondorioz, jaitsiera postuetatik hiru puntura geratu da. Andaluziako taldea, berriz, seigarren postura jaitsi da.
Kanpoko taldea 15. minutuan aurreratu da, Larrubiak burukada eman eta Joaquin Muñozen erdiraketa gurutzatu duenean. Horrela, Malagako harrobiko jokalariak bere hirugarren gola sinatu du azken bi partidetan.
Minutu batzuk geroago, Gorka Carrerak Malagako atezainaren aldaratze bat aprobetxatu du, Gorosabelek urrutitik egindako jaurtiketa baten ostean. Aurrelariak denboraldiko hamaikagarren gola sartu du horrela, eta atsedenaldia baino lehen berdindu du markagailua.
Aldageletatik bueltan, defentsa malagarrak kornerrera bidali duen erdiraketa arriskutsu baten ostean, Ochiengek buruz errematatu du korner jaurtiketa 2-1ekoa sinatzeko eta markagailua iraultzeko.
Txuri-urdinak bere onenean zeudenean, Gorka Gorosabelek bigarren txartel horia ikusi du 74. minutuan eta hamar jokalarirekin utzi du taldea.
Jokalari bat gehiagorekin, Malagak azken hasperenera arte sakatu du eta abagune argiak izan ditu, baina izandako asmatze faltak eta Sansek defentsan egindako esku-hartzeek berdinketa saihestu dute, eta hiru puntuak Donostian geratu dira azkenean.
Zure interesekoa izan daiteke
Egiguren: "Taldea oso gustura dago, egiten ari garen lana erakusten ari gara astuburuetan"
Intza Egiguren Realeko jokalariaren adierazpenak, F Ligako 20. jardunaldiko Athleticen aurkako derbia 0-2 amaitu ondoren.
Oyarzabal: “Uste dut ez dugula gure partidarik onena egin, baina honek ezin du aurreko guztia kendu”
Realeko kapitainak txuri-urdinen gola egin du Real Madrilen aurka Bernabeun, baina Rino Matarazzoren gizonek 4-1 galdu dute.
Real Madrilek amaiera eman dio Realaren bolada onari (4-1)
Oyarzabalek, penaltiz, Gonzaloren gola berdindu duen arren, Viniciusen bi golek (biak penaltiz) eta Valverderen beste batek garaipena eman diote Madrilgo taldeari, txuri-urdinen bolada onari amaiera emanez.
Matarazzo: "60 minutu jokatzeko prest egonez gero, Guedes hasierako hamaikakoan egon liteke"
Realak azken bi hilabeteetako bide onetik jarraitu nahi du bihar Bernabeun. Deialdiari erreparatuta Marrero zerrendara itzuli da, eta Guedesek ere Madrilera bidaiatuko du.
Turrientes: "Gau bikaina; lehenengo pausua eman dugu, baina oraindik bueltako partida gelditzen da"
Beñat Turrientes erdilari txuri-urdinak partida ederra jokatu du San Mamesen, eta gainera bere taldearen gola erdietsi du, Kopako kanporaketan aurretik joatea ahalbidetzen diona Donostiako taldeari Athleticen aurka.
Matarazzo: "Partida oso ona egin dugu, pozik goaz Donostiara"
Realak 0-1 irabazi dio Athletici San Mamesen jokatu den Errege Kopako finalerdietako joaneko partida. Talde txuri-urdina zuri-gorria baino askoz hobeto ibili da kanporaketako lehen neurketan, eta sari handiagoa ere merezi izan du Katedralean.
Juanan Larrañaga: "Badirudi Reala hobeto dagoela, baina Athletic, etxean, askotan, aldatu egiten da"
Azpeitiarrak Kopako bi final jokatu zituen talde txuri-urdinarekin, 1987an eta 1988an, eta txapeldun izan zen 1987an, Zaragozan, finalerdietan Athletic kanporatuta; orain, finalerako txartel bat jokoan jarriko duen derbiaz hitz egin du EITBrekin.
Theo Folgadok Realarekin berritu du, 2028ko ekainera arte
Atezainak Realaren hirugarren taldearekin dauka fitxa, baina lehenengo taldearen eta Sanseren deialdien parte izaten ari da.
Matarazzo, Errege Kopako finalaurrekoari buruz: “Oso partida bizia izango da, agresiboa; hamaikakoa aldatuko dute, baina estiloa, berdina”
Matarazzok prentsaurrekoa eman du Errege Kopako finalaurreko derbiaren bezperan. Azaldu duenez, taldea “oso pozik eta gogotsu” dago egindako lan gogorrak fruituak eman baititu. Partidari dagokionez, espero du Athleticek intentsitatez baina betiko antzean jokatzea.