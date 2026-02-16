Remontada del Sanse ante el Málaga para seguir respirando (2-1)

El conjunto txuri-urdin se enfrentará mañana al Real Madrid, en el Santiago Bernabeu. Arsen Zakharyan ha entrenado con el grupo, pero no ha sido incluido en la convocatoria. El que sí figura en la misma es Gonzalo Guedes, que terminó tocado en San Mamés. Marrero también está de vuelta y Karrikaburu, esta vez sí ha entrado en la lista.