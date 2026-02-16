LALIGA HYPERMOTION

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Remontada del Sanse ante el Málaga para seguir respirando (2-1)

El filial txuri-urdin ha dado un paso importante en la clasificación tras imponerse en casa a un rival directo en un duelo exigente y lleno de alternativas.
Miekl Rodriguez, Job Ochieng eta Gorka Gorosabel
Mikel Rodriguez, Job Ochieng y Gorka Gorosabel. Imagen: @RSZubieta_
Euskaraz irakurri: Sansek markagailua irauli du Malagaren aurka, arnasa hartzen jarraitzeko (2-1)
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

Sanse se ha impuesto este lunes al Málaga CF por 2-1 en Anoeta, en partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion, y ha logrado tres puntos que le han permitido alejarse a tres de la zona de descenso, mientras el conjunto andaluz ha caído hasta la sexta posición.

El equipo visitante se ha adelantado en el minuto 15, cuando Larrubia ha culminado con un cabezazo picado y cruzado un buen centro de Joaquín Muñoz. El canterano malaguista ha firmado así su tercer gol en los dos últimos encuentros.

Minutos más tarde, Gorka Carrera ha aprovechado un rechace defectuoso del portero del Málaga tras un disparo lejano de Gorosabel. El delantero ha sumado de esta forma su undécimo tanto de la temporada y ha devuelto la igualdad al marcador antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, después de un centro peligroso que la defensa andaluza ha enviado a córner, Ochieng ha rematado de cabeza el saque de esquina para firmar el 2-1 y completar la remontada.

Cuando mejor estaba el filial, Gorka Gorosabel ha visto la segunda tarjeta amarilla en el minuto 74 y ha dejado a su equipo con diez jugadores.

Con superioridad numérica, el Málaga ha apretado hasta el último suspiro y ha tenido varias ocasiones claras, pero la falta de acierto y las intervenciones defensivas del Sanse han evitado el empate y los tres puntos se han quedado finalmente en Donostia.

Fútbol Real Sociedad LaLiga Hypermotion

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X