Theo Folgadok Realarekin berritu du, 2028ko ekainera arte
Atezainak Realaren hirugarren taldearekin dauka fitxa, baina lehenengo taldeko eta Sanseko deialdien parte izaten ari da.
Realak eta Theo Folgado atezainak akordio bat adostu dute lapurtarraren kontratua berritzeko, 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte.
Theo Folgado, Baionan jaiotakoa bera, 2005eko atezaina da, lehenengo taldearen eta Sanseren deialdietan egoten ohi dena, hirugarren taldeko fitxa daukan arren. Lehenengo taldearen dinamikan dago ia beti, eta taldeak berritze batekin saritu du.
Folgado kadete adinean ailegatu zen talde txuri-urdinera; une hartatik, pausoz-pauso joan da, formakuntza garai ezberdinetan zehar. Bere kontratua uda honetan amaitzen zen, baina, sinatu berri duenarekin, bi denboraldi gehiago egonen da Donostian, gutxienez. Aurreko denboraldian, 3. RFEFko, Atletico Onubensen aritu zen, utzita.
Matarazzo, Errege Kopako finalaurrekoari buruz: “Oso partida bizia izango da, agresiboa; hamaikakoa aldatuko dute, baina estiloa, berdina”
Matarazzok prentsaurrekoa eman du Errege Kopako finalaurreko derbiaren bezperan. Azaldu duenez, taldea “oso pozik eta gogotsu” dago egindako lan gogorrak fruituak eman baititu. Partidari dagokionez, espero du Athleticek intentsitatez baina betiko antzean jokatzea.
Aramburu: "Urteak daramatzagu finaletik gertu; guztia emango dugu"
Jon Mikel Arambururekin elkartu gara, Realeko jokalaria eta Athleticen aurkako derbian San Mamesen gehien nabarmendu zen futbolarietako bat. Kopako finalerdiak ate joka ditugula, asteazkeneko partidaz, taldeaz eta, nola ez, finalaz hitz egin dugu. (Bideoa, espainolez).
Realak errebantxa hartu du Kopan (2-0)
Realak 2-0 irabazi dio Levante Badalonari, Erreginaren Kopatik at utzi zuen taldeari, Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 19. jardunaldiko partidan. Lagovezek lehen gola sartu du, lehen zatian, eta Eizagirrek bigarrena, luzapenean.
Gorrotxategi: "Futbola boladak dira, eta orain momentu oso onean gaude"
Realeko jokalariak Elxen aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du, EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Matarazzoren Realak geldiezin jarraitzen du (3-1)
Elx Sucic, Oyarzabal eta Oskarssonen golei esker menderatuta, txuri-urdinek porrotik gabe jarraitzen dute entrenatzaile berria etorri zenetik.
Sansek bolada txarra eten du Andorran (1-2)
Donostiako taldeak jaitsiera postuetatik ihes egin du, behin-behinean, Gorosabelen eta Carreraren golei esker.
Matarazzo: “Oso berezia da finalerdietan Athleticen aurkako derbia izatea”
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Errege Kopako finalerdietan Athleticen aurka jokatuko duten derbiari buruz.
Realak zaplaztekoa jaso du luzapenean eta finalerdien atarian geratu da (0-1)
Arturo Ruizen jokalariek partidako aukerarik argiena izan dute norgehiagokaren azken minutuetan, baina Pardok jaurtitako penaltia Maria Lopez Badalonako atezainak gelditu du. Luzapenaren bigarren zatian, Pinillosek kanporaketa erabaki duen gola sartu du.
Jon Martin: “Ez gara oso ondo hasi, baina azken unera arte lanean jarraitu dugu eta irabazi egin dugu”
Reala Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da Alavesi Mendizorrozan 2-3 irabazi ostean. Jon Martinek azaldu duenez, ez dira nahi bezain ondo hasi, baina egoerari buelta emateko gai izan dira, azken unera arte borrokatu dute eta lan horri esker lortu dute garaipena.