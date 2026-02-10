Berritzea
Theo Folgadok Realarekin berritu du, 2028ko ekainera arte

Atezainak Realaren hirugarren taldearekin dauka fitxa, baina lehenengo taldeko eta Sanseko deialdien parte izaten ari da.

Theo Folgado (Reala)
Theo Folgado Realeko jokalaria; Argazkia: EITB
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Theo Folgado atezainak akordio bat adostu dute lapurtarraren kontratua berritzeko, 2027-2028 denboraldiaren amaierara arte.

Theo Folgado, Baionan jaiotakoa bera, 2005eko atezaina da, lehenengo taldearen eta Sanseren deialdietan egoten ohi dena, hirugarren taldeko fitxa daukan arren. Lehenengo taldearen dinamikan dago ia beti, eta taldeak berritze batekin saritu du.

Folgado kadete adinean ailegatu zen talde txuri-urdinera; une hartatik, pausoz-pauso joan da, formakuntza garai ezberdinetan zehar. Bere kontratua uda honetan amaitzen zen, baina, sinatu berri duenarekin, bi denboraldi gehiago egonen da Donostian, gutxienez. Aurreko denboraldian, 3. RFEFko, Atletico Onubensen aritu zen, utzita. 

Futbola Fitxaketak Real Sociedad

