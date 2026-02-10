Renovación
Theo Folgado renueva con la Real Sociedad hasta junio de 2028

El portero tiene ficha con el tercer equipo de la Real, pero suele formar parte de las convocatorias del primer equipo y del Sanse.
Theo Folgado (Reala)
Theo Folgado jugador de la Real Sociedad; Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Theo Folgadok 2028ko ekainera arte berritu du Realarekin


E. I. I. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad y el guardameta Theo Folgado han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del lapurtarra hasta el término de la temporada 2027-2028.

Theo Folgado, nacido en Baiona, es un portero de 2005 que suele estar en convocatorias del primer equipo y del Sanse, aunque tiene ficha con el tercer equipo. Casi siempre está en dinámica del primero, y el club lo ha premiado con una renovación.

Folgado llegó a la disciplina txuri-urdin en edad de cadete, y desde entonces ha ido paso a paso, quemando diferentes etapas de formación. Su contrato vencía este próximo verano, pero con el que ha firmado este martes estará, al menos, dos cursos más en San Sebastián. El pasado curso estuvo cedido en el Atlético Onubense, de Tercera Federación.

