La Real renueva a Pablo Marín hasta 2029

La Real Sociedad y Pablo Marín han alcanzado un acuerdo para renovar el contrato que unía a ambas partes hasta el final de la temporada 2028-29. El centrocampista, además, pasará a tener dorsal del primer equipo, llevando el número 15.

La trayectoria de Pablo Marín en el club comenzó en las categorías inferiores, donde fue creciendo paso a paso dentro de la estructura de Zubieta. Su evolución le ha permitido consolidarse como una de las piezas destacadas de la cantera, gracias a su visión de juego, su capacidad de trabajo y su equilibrio en el centro del campo. Con el tiempo, ese progreso le ha abierto las puertas del primer equipo