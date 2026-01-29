DERBIA
Igor Zubeldia: “Oso ondo aurkitzen gara, baina gure lana egin beharko dugu hiru puntuak lortzeko”

Igor Zubeldiak eta Alvaro Odriozolak prentsaurrekoa eman dute. Derbia jokatzeko eta hiru puntuak lortzeko gogoz agertu dira biak, baina Athleticekoak indartsu zelairatuko direnaren jakitun ere badira.

