Pellegrino Matarazzo, EA Sports Ligako entrenatzailerik onena urtarrilean
Pellegrino Matarazzo EA Sports Ligan urtarrileko entrenatzailerik onena hautatua izan da, txapelketaren webgunean jakinarazi den arabera. Entrenatzaile estatubatuarrak hasiera bikaina izan du Realan, bere lehenengo lau partidatan 12 puntuetatik 10 lortuz.
Rino-k talde txuri urdinaren dinamika txarra aldatzea lortu du, sailkapenaren hamaseigarren postutik zortzigarrenera pasatuz. Gainera, Reala garaitu gabea jarraitzen du Pellegrino Matarazzo ailegatu zenetik, Atletico Madril, Getafe, Osasuna (Errege Kopan), FC Bartzelona eta Celtaren aurka jokatu ondoren.
Talde gipuzkoarraren hurrengo erronkak, San Mamesen, Athleticen aurkako derbia eta Mendizorrotzan, Alavesen aurka Errege Kopako kanporaketa izanen dira.
Turrientes eta Gorrotxategi, gogotsu, Athleticen aurkako derbiari ekiteko
Beñat Turrientes eta Jon Gorrotxategi Realeko jokalariek prentsaurrekoa eman dute gaur eguerdian. Besteak beste, Matarazzoren iritsieraz eta igandean Athleticen aurka jokatuko duten derbiaz hitz egin dute.
Mikel Goti Realeko jokalariak utzita jokatuko du Kordoban
Talde txuri-urdinak azaldu duenez, Gorlizko futbolaria talde andaluziarrean arituko da denboraldi honetan.
Oyarzabal: “Beti gertatuko dira gauzak onerako eta txarrerako, baina aurrera ateratzea garrantzitsua da”
Realeko jokalariak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (3-1) hitz egin du EA Sports Ligako 21. jardunaldian.
Oyarzabalek ekaitza piztu du eta Celta garaitu dute txuri-urdinek (3-1)
Realak jokalari bat gutxiagorekin Celta menderatu du, Oyarzabalen erakustaldi bikainari esker.
Nerea Eizagirre: "Beti esan dugun bezala, eguneroko lan horretan dago gakoa"
Realak 3-0 irabazi du Zubietan jokatutako euskal derbian. Partidaren ostean, Eizagirre pozarren agertu da, eta orain arte egindako lan ona azpimarratu du.
Realak 3-0 irabazi dio Eibarri Zubietan jokatutako euskal derbia
Txuri-urdinak nagusitu dira armaginen aurkako F Ligako 17. jardunaldiko partidan. Intza Egigurenek lehena egin eta gero, bigarren zatian Eibarrek bere atean sartu ditu hurrengo bi golak.
Sanse galtzaile atera da Leganesen aurkako partidan (2-0)
Fragak penalti bat gelditu du, baina Donostiako taldeak ezer gutxi egin ahal izan du Madrilgoaren nagusitasunaren aurrean.
Matarazzo: "Partidu hauetan egin duguna errendimendua da, ez zortea"
Realeko entrenatzaileak Celtaren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako 21. jardunaldian. Bestalde, Gotiren irteeraz ere mintzatu da.
Beñat Turrientes: “Oso pozik nago, dena ondo ari zait ateratzen”
Rino Matarazzok talde txuri-urdina hartu zuenetik, Realeko erdilaria jokalari onenetakoa ari da izaten. EITB beasaindarrarekin izan da.