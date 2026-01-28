Hileko entrenatzailea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Pellegrino Matarazzo, EA Sports Ligako entrenatzailerik onena urtarrilean

Entrenatzaile estatubatuarrak hasiera bikaina izan du Realan, bere lehenengo lau partidatan 12 puntuetatik 10 lortuz.

Pellegrino Matarazzo Atletico Madrilen aurkako partidan
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Pellegrino Matarazzo EA Sports Ligan urtarrileko entrenatzailerik onena hautatua izan da, txapelketaren webgunean jakinarazi den arabera. Entrenatzaile estatubatuarrak hasiera bikaina izan du Realan, bere lehenengo lau partidatan 12 puntuetatik 10 lortuz.

Rino-k talde txuri urdinaren dinamika txarra aldatzea lortu du, sailkapenaren hamaseigarren postutik zortzigarrenera pasatuz. Gainera, Reala garaitu gabea jarraitzen du Pellegrino Matarazzo ailegatu zenetik, Atletico Madril, Getafe, Osasuna (Errege Kopan), FC Bartzelona eta Celtaren aurka jokatu ondoren.

Talde gipuzkoarraren hurrengo erronkak, San Mamesen, Athleticen aurkako derbia eta Mendizorrotzan, Alavesen aurka Errege Kopako kanporaketa izanen dira.

Anoeta EA Sports Liga Real Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X