Pellegrino Matarazzo, mejor entrenador de La Liga EA Sports en enero

El técnico estadounidense ha tenido un gran inicio en la Real Sociedad logrando 10 de 12 puntos posibles en sus primeros cuatro encuentros ligueros.
Pellegrino Matarazzo Atletico Madrilen aurkako partidan
Pellegrino Matarazzo entrenador de la Real Sociedad; IMAGEN: EUROPA PRESS
Pellegrino Matarazzo ha sido elegido mejor entrenador de La Liga EA Sports en el mes de enero, según se ha informado en la pagina web de la competición. El técnico estadounidense ha tenido un gran inicio en la Real Sociedad logrando 10 de 12 puntos posibles en sus primeros cuatro encuentros ligueros.

Rino ha logrado cambiar la mala dinámica del conjunto txuri urdin pasando del decimosexto puesto al octavo. Además, la Real Sociedad sigue invicta desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, habiéndose enfrentado a Atlético de Madrid, Getafe, Osasuna (en la Copa del Rey), FC Barcelona y Celta de Vigo.

Los próximos retos del club guipuzcoano son el derbi ante el Athletic en San Mames y la eliminatoria de la Copa del Rey en Mendizorrotza, ante el Deportivo Alavés.

Anoeta LaLiga EA Sports Real Sociedad

