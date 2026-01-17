LaLiga Hypermotion
Sanseri garaipenak ihes egin dio azken minutuetan (1-1)

Gorka Carrerak aurretik jarri ditu donostiarrak 74. minutuan egindako golari esker, baina Paul Akouokouk berdinketa lortu du etxeko taldearentzat 88.ean.

Zaragoza-Sanse 1-1
Sanseren berdinketa Zaragozaren etxean
Zaragozak eta Realak banaegin dute larunbat honetan Ibercaja Estadioan jokatutako partidan. Donostiarrek gehiago merezi izan dute, baina etxekoek azken minutuan egindako golak hiru puntuak lortzea saihestu du.

Lehen zatian, donostiarrak nagusi izan dira eta hainbat gol aukera izan dituzte, Mikel Rodriguezen bitartez batez ere.

Hala ere, aukerarik argieta Agirrek izan du 18. minutuan izandako korner batean, baina buruarekin egindako errematea kanpora joan da ezker zutoina miazkatuz.

Atsedenaldiaren ostean, txurriurdinek agintzen jarraitu dute eta nagusitasun horren ondorioz iritsi da Carreraren gola 74. minutuan.

Etxekoek 82.ean gertu izan dute berdinketa Kenan Kodroren jokaldi batean, baina gola 87.ean lortu dute, Paul Akouokouk sartuta.

Banakoarekin ez da markagailua gehiago mugitu, nahiz eta bi taldeek azken uneetan partida irabazteko jarrera eta jokoa agertu. 

Real Sociedad Hypermotion Liga

