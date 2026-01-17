Al Sanse se le escapa la victoria en los últimos minutos

En la primera parte, los donostiarras han sido superiores y han gozado de varias ocasiones de gol, sobre todo a través de Mikel Rodríguez.

Aunque el que más cerca estuvo del gol fue Aguirre con un remate de cabeza que conectó en un córner en el minuto 18 y que se fue lamiendo el poste izquierdo.

Tras el descanso, los txurriurdin siguieron mandando en el campo y fruto de ese dominio ha llegado el gol de Carrera en el minuto 74.