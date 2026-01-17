LaLiga Hypermotion
Al Sanse se le escapa la victoria en los últimos minutos

Un gol de Paul Akouokou en el 88 ha igualado un partido que los donostiarras ganaban desde el 74 gracias al tanto de Gorka Carrera
Zaragoza-Sanse 1-1
Empate del Sanse en casa del Zaragoza
Euskaraz irakurri: Sanseri garaipenak ihes egin dio azken minutuetan
author image

EITB

Última actualización

El Real Zaragoza y la Real Sociedad B empataron a un gol este sábado en el Ibercaja Estadio, en un partido en el que los visitantes merecieron más y que igualaron los blanquillos en los últimos compases con un tanto que les mantiene con vida en su lucha por salir del pozo.

En la primera parte, los donostiarras han sido superiores y han gozado de varias ocasiones de gol, sobre todo a través de Mikel Rodríguez.

Aunque el que más cerca estuvo del gol fue Aguirre con un remate de cabeza que conectó en un córner en el minuto 18 y que se fue lamiendo el poste izquierdo.

Tras el descanso, los txurriurdin siguieron mandando en el campo y fruto de ese dominio ha llegado el gol de Carrera en el minuto 74.

Los locales han rozado el empate en el 82 con un balón de Kenan Kodro que se fue el palo, pero el empate llegó finalmente en el 87 gracias al gol de Paul Akouokou.

El 1-1 resultó definitivo, a pesar del ímpetu de ambos equipos por llevarse el partido en los últimos instantes, un marcador que maquilla el mal encuentro del conjunto aragonés y que mantiene el golaveraje a favor para la escuadra donostiarra.

Real Sociedad LaLiga Hypermotion

