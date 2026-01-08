Neguko merkatua
Valentziak Sadiq fitxatu du 2028ra arte

Aurrelari nigeriarrak utzita jokatu zuen joan den denboraldiaren bigarren zatian.
Umar Sadiq, Valentzian. Irudia: Valencia CF

author image

EITB

Azken eguneratzea

Umar Sadiqek Valentzian jokatuko du aurrerantzean, hiru sasoiz Realarekin aritu ostean. Nigeriako jokalaria 22-23 denboraldian iritsi zen Donostiara, Almeria futbol taldetik.

Iritsi bezain pronto, min hartuta egon zen hainbat hilabetez. 2025eko urtarrilean, utzita joan zen Valentziara, ikasturte bukaerara arte. Sadiqek hemeretzi neurketa jokatu zituen han (16 Ligan eta 3 Kopan), sei gol sartuta.

Aurten, zazpi partidatan hartu du parte Realarekin: bost ligan, eta bi Errege Kopan. Gol bat sartu zuen Reusen kontrako lehian. 

Umar Sadiq 20 milioi euroren truke heldu zen Donostiara, Oskarssonekin batera, Realaren historian egin den fitxaketarik garestiena. Debut ezin hobe baten ondoren, Atletico Madrilen aurka gola sartu baitzuen, belauneko lesio larri bat izan zuen, eta hortik aurrera ez zuen berriro maila eman.

Udan, aurrelaria Valentziara itzultzen saiatu zen, baina Mestallako taldeak ez zuen Realarekin akordiorik lortu, talde donostiarraren eskakizun ekonomikoetara hurbildu ez zelako.

Horren ostean, Jokin Aperribay presidentea haserre agertu zen futbolariarekin, nahiz eta denboraldiaren lehen zatian aukera eman nahi izan dioten. Ez da talde zuri-urdinaren dinamikan sartu, eta bere irteera Anoeta eta Zubietako bulegoetako lehentasunetako bat zen.

Valentziaren aurrelari berriak Donostian 57 partida jokatu ditu, eta 5 gol besterik ez ditu egin, ekarpen eskasa 20 milioi euroko kostua izan zuen jokalari batentzat.

Orain, Matarazzo Oyarzabal, Oskarsson eta Karrikabururekin geratu da, baina baliteke aurrealde horretan mugimendu gehiago egotea. Realaren entrenatzaile berriak Gorka Carrera bigarren taldeko golegileari ere minutuak eman diezazkioke.

