Valentziak Sadiq fitxatu du 2028ra arte
Umar Sadiqek Valentzian jokatuko du aurrerantzean, hiru sasoiz Realarekin aritu ostean. Nigeriako jokalaria 22-23 denboraldian iritsi zen Donostiara, Almeria futbol taldetik.
Iritsi bezain pronto, min hartuta egon zen hainbat hilabetez. 2025eko urtarrilean, utzita joan zen Valentziara, ikasturte bukaerara arte. Sadiqek hemeretzi neurketa jokatu zituen han (16 Ligan eta 3 Kopan), sei gol sartuta.
Aurten, zazpi partidatan hartu du parte Realarekin: bost ligan, eta bi Errege Kopan. Gol bat sartu zuen Reusen kontrako lehian.
Umar Sadiq 20 milioi euroren truke heldu zen Donostiara, Oskarssonekin batera, Realaren historian egin den fitxaketarik garestiena. Debut ezin hobe baten ondoren, Atletico Madrilen aurka gola sartu baitzuen, belauneko lesio larri bat izan zuen, eta hortik aurrera ez zuen berriro maila eman.
Udan, aurrelaria Valentziara itzultzen saiatu zen, baina Mestallako taldeak ez zuen Realarekin akordiorik lortu, talde donostiarraren eskakizun ekonomikoetara hurbildu ez zelako.
Horren ostean, Jokin Aperribay presidentea haserre agertu zen futbolariarekin, nahiz eta denboraldiaren lehen zatian aukera eman nahi izan dioten. Ez da talde zuri-urdinaren dinamikan sartu, eta bere irteera Anoeta eta Zubietako bulegoetako lehentasunetako bat zen.
Valentziaren aurrelari berriak Donostian 57 partida jokatu ditu, eta 5 gol besterik ez ditu egin, ekarpen eskasa 20 milioi euroko kostua izan zuen jokalari batentzat.
Orain, Matarazzo Oyarzabal, Oskarsson eta Karrikabururekin geratu da, baina baliteke aurrealde horretan mugimendu gehiago egotea. Realaren entrenatzaile berriak Gorka Carrera bigarren taldeko golegileari ere minutuak eman diezazkioke.
Ainhoa Moraza, Atletico Madrilen aurkako neurketari buruz: "Partida polita da taldearentzat, baita niretzat berezia ere"
Ainhoa Moraza Realeko jokalariak bere taldekide ohien aurkako norgehiagoka "erronka" bezala ikusten du. Bestalde, Edna Imaderen hutsunea nabarituko dutela onartu du Morazak: "Faltan botako dugu". "Nik uste dut talde polita daukagula urte polita egiteko", erantsi duenez.
Sansek Zubietan jokatuko ditu etxeko partidak, larunbat honetatik aurrera
Realaren bigarren taldeak denboraldi honetan Zubietan jokatuko duen lehenengo partida Albaceteren aurkakoa izanen da; 16:15ean hasiko da hori.
Matarazzo, Getaferen aurkako partidaz: "Oso kontzentratuta jokatu behar dugu"
Pellegrino Matarazzo Realaren entrenatzaileak taldeak Getaferen kontra jokatuko duen ligako partidaz hitz egin du. Argi dauka nola jokatu behar duen emaitza ona lortu ahal izateko.
Realak balio handiko puntua lortu du, irmo aritu den Atletico taldearen aurka (1-1)
Euskal taldeak kontrako golari aurre egin eta markagailua berdindu du Guedesen jokaldiari esker, EA Sports Ligako 18. jardunaldian.
Sanse sendo batek puntu bat atera du Cultural Leonesaren etxean (1-1)
Tentsio handiko partida batean Real Sociedad B Carbonellen gol batekin aurreratu da, baina etxekoek, Ribeiro Costari esker, markagailua berdindu dute.
Matarazzo: "Talde honek duen indarrean sinesten dut"
Realeko entrenatzaileak igandean Anoetan, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Realak eta Violeta Quilesek kontratua amaitzeko akordioa lortu dute
Bi aldeek adostasunez hartu dute erabakia, eta klubak jokalariari eskerrak eman dizkio egindako lanagatik.
Reala bere goleatzaile nagusia gabe geratuko da, Bayernek Edna Imade berreskuratuko baitu
Hala ere, Alemaniako taldeak urtarrilaren erdialderaino itxaron beharko du, izan ere, Realeko aurrelariak hurrengo urtarrilaren 10ean jokatuko du azkeneko partida txuri-urdin moduan, Atletico Madrilen aurka.
Realaren lehen entrenamendua, Pellegrino Matarazzoren aginduetara
Gabonetako atsedenaren ostean, lanera itzuli da astelehen honetan Reala. Pellegrino Matarazzo entrenatzaile berriaren lehen lan saioa izan da, Zubietan. Ateak irekita egin dute, eta realzale ugari izan da entrenamendua ikusten.