Sadiq deja la Real Sociedad para fichar por el Valencia hasta 2028
El delantero nigeriano ya jugó cedido en el club valencianista en la segunda parte de la pasada campaña.
Umar Sadiq jugará en el Valencia a partir de ahora, club por el que ha fichado esta semana, tras tres temporadas en la Real Sociedad. El delantero nigeriano recaló en el equipo donostiarra en la temporada 22-23, procedente del Almería.
Una lesión le mantuvo fuera del terreno de juego nada más llegar a Donostia. En enero de 2025, se fue cedido al Valencia hasta final de temporada. Sadiq jugó diecinueve partidos con el Valencia (16 de Liga y 3 de Copa) con seis goles en total.
En la presente temporada, el nigeriano ha jugado siete partidos con la Real Sociedad, cinco en Liga, dos de ellos como titular, y dos en Copa del Rey, donde marcó un gol ante el Reus.
Umar Sadiq aterrizó en Donostia a cambio de 20 millones de euros, el fichaje más caro en la historia de la Real junto a Óskarsson. Tras un debut prometedor en el que marcó ante el Atlético de Madrid, sufrió una grave lesión de rodilla, y a partir de ahí no volvió a estar a la altura.
En verano, el Valencia intentó la vuelta del delantero, aunque no llegó a un acuerdo con la Real Sociedad al no acercarse a las pretensiones del conjunto donostiarra.
Tras ello, el presidente Jokin Aperribay se mostró enfadado con el futbolista, aunque en este primer tramo de temporada hayan querido darle oportunidades para tratar de revalorizarlo. No ha terminado de encajar en el engranaje realista, y su salida era una de las prioritarias en las oficinas de Anoeta y Zubieta.
El nuevo artillero del Valencia cierra su etapa de txuri urdin con 57 partidos disputados en los que solo ha transformado 5 goles, un bagaje pobre para un futbolista que costó 20 millones de euros.
Ahora, Matarazzo se queda con Oyarzabal, Óskarsson y Karrikaburu en punta de lanza, aunque podría haber más movimientos en dicha demarcación. También podría dar minutos a Gorka Carrera, máximo goleador del filial.
