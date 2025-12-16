Realak sufritu du Eldan, baina Pablo Marinek azken hasperenean sartutako golari esker sailkatu da (1-2)
Sucicek aurretik jarri du talde txuri-urdina bigarren zatian, baina jarraian berdindu egin du Eldensek. Partida luzapenera bideratuta zegoela zirudienean, partidako jokaldirik onenean, Ansotegiren taldeak saria lortu du.
Realak Errege Kopako final-zortzirenetarako txartela lortu du Eldense mendean hartuta, neurketako azken hasperenean sartutako gol bati esker. Bigarren zatian zelairatu den Pablo Marinen gol batek Ansotegiren mutilei saria eman die, nahiz eta oro har, norgehiagoka eskasa jokatu.
Partida etxeko taldearen bi baloi lapurretarekin hasi da, eta jokaldiak bi jaurtiketekin amaitu dira, bat gehiegi gurutzatuta 3. minutuan eta bestea 4. minutuan Marrerok defendatutako atearen gainetik joan da.
Eldenseren bi hurbilketa horien ondoren, Reala jokoa gehiago kontrolatzen hasi da. 6. minutuan Quintanillak txartel horia ikusi du Zakharyan errusiarrari egindako sarrera gogor baten ostean.
Lehen zatiko aukerarik argiena Guedesek izan du 20. minutuan. Aurrelari portugaldarrak Zakharyanen pase bikaina kontrolatu du area barruan, baina ondoren jaurtiketa gora joan zaio.
Jarraian, Guedesek, lehen zatian oso gogotsu, areaz kanpotik jaurtiketa gogorra egin du 28. minutuan, baina etxekoen atezainak, Valentziak, jaurtiketa desbideratu du. Hurrengo minutuan, portugaldarra berriro saiatu da, baina bere areaz kanpoko jaurtiketa Valentziak blokatu du, arazo handirik gabe.
30. minutuan Kubo area barruan erori da, baina epaileak ez du ezer zigorgarririk ikusi. Atsedenaldia baino lehen, Zakharyan errusiarrak izan du abagune argia, baina ez du baloia ondo jo.
Bigarren zatian, Eldensek hainbat aldaketa egin ditu taldea indarberritzeko. David Ruizek txartel horia ikusi du Kubo japoniarrari egindako sarrera baten ostean.
Bigarren zatian zelairatu den Sucicek, 79. minutuan, Eldenseko erdiko atzelari batek baloia ateratzerakoan egindako akatsa baliatu du gola egiteko. Baina pozak gutxi iraun dio talde donostiarrari, hurrengo minutuan Eldensek neurketa berriro orekatu baitu. Clementek baloia Marreroren ateko langara bidali ondoren, Quintanak, jokaldiaren jarraipenean, atezain txuri-urdina gainditu du jaurtiketa bikain batekin.
Minutu ero hori kenduta, bigarren zatia kaskarra izan da, baina partidako azken jokaldian Guedesek Pablo Marin aurkitu du, eta baloia sare barrura bidali du, luzapena saihestuz eta Reala Kopako final-zortzirenetara sailkatuz.
Fitxa teknikoa:
1 – CD Eldense: Pablo Valencia, Alex Serradell, Floris Smand, Arnau Gaixas (Rafa Nuñez, 86.min), David Ruiz (Jesus Clemente, 55.min), Ibarrondo, Borja Calvo (Dioni Villalba, 82.min), Guille Macho, Ruben Quintanilla (Hamza Bellari, 46.min), Boston Billups (Marcos Bustillo, 46.min) eta Nacho Quintana.
2 – Reala: Unai Marrero, Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Aihen Muñoz (Sergi Gomez, 74.min), Brais Méndez (Sucic, 74.min), Gorrotxategi, Carlos Soler (Astiazaran, 84.min), Zakharyan (Karrikaburu, 66.min), Guedes et Take Kubo (Pablo Marin, 84.min).
Golak: 0-1, 79.min: Sucic. 1-1, 81,min: Nacho Quintana. 1-2, 95.min: Pablo Marin.
Epailea: Francisco Jose Hernandez Maeso (Extremadurako batzordea), Ivan Masso Granado eta Abraham Perez Dapia marrazainek lagunduta. Eldenseko Ruben Quintanillari etaFloris Smandi eta Realeko Zakharyan eta Astiazarani txartel horia erakutsi die.
Eldako Nuevo Pepico Amat futbol-zelaian 3.392 ikusle bildu dira.
