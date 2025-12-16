Copa del Rey
La Real sufre en Elda, pero se clasifica gracias a un gol de Pablo Marín en el último suspiro (1-2)

Sucic ha adelantado al equipo txuri-urdin en la segunda parte, pero acto seguido ha empatado el Eldense. Cuando el encuentro parecía abocado a la prórroga, en una buena jugada, la mejor del partido, el equipo de Ansotegi ha obtenido el premio.
ELDA (ALICANTE), 16/12/2025.- El jugador de la Real Sociedad, Pablo Marín (c), tras conseguir el segundo gol del equipo donostiarra durante el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey que CD Eldense y Real Sociedad han disputado este martes en el estadio Nuevo Pepico Amat, en Elda. EFE/Pablo Miranzo

Pablo Marín tras marcar el gol de la victoria. Foto: EFE

author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha logrado el billete para los octavos de final de la Copa del Rey tras superar al Eldense en el último suspiro de un encuentro que parecía abocado a la prórroga. Un gol de Pablo Marín, que había saltado al césped en la segunda mitad, ha solucionado la papeleta a los de Ansotegi en un choque bastante espeso.

El partido ha comenzado con dos recuperaciones del equipo local, que han terminado con dos disparos, uno excesivamente cruzado en el minuto 3 y otro que se ha ido por encima de la puerta defendida por Marrero en el 4.

Tras esas dos aproximaciones del Eldense, la Real se ha desperezado un poco y ha comenzado a controlar más el juego. En el minuto 6 Quintanilla ha visto la amarilla tras una dura entrada al ruso Zakharyan.

La ocasión más clara de la primera parte la ha tenido Guedes en el minuto 20. El delantero portugués ha controlado un excelente pase de Zakharyan dentro del área, pero su disparo se ido alto.

Seguidamente de nuevo Guedes, muy activo en la primera parte, ha efectuado un fuerte disparo desde fuera del área en el minuto 28, pero el meta local, Valencia, ha repelido el lanzamiento. En el minuto siguiente el luso lo ha vuelto a intentar desde fuera del área, pero su disparo lo ha blocado Valencia, sin excesivos problemas.

Ya en el minuto 30 Kubo ha caído dentro del área, pero el árbitro no apreciado nada punible. Antes del descanso, el ruso Zakharyan ha sido el que ha dispuesto de una clara ocasión, pero no ha golpeado bien al balón.

En la reanudación, el técnico del Eldense ha efectuado varios cambios para refrescar a su equipo. David Ruiz ha visto amarilla tras una entrada al japonés Kubo.

En el minuto 79 Sucic, que había entrado al campo en la segunda parte, ha aprovechado un error de uno de los centrales del Eldense en la salida del balón y ha batido a Valencia. Pero poco le ha durado la alegría al equipo donostiarra, porque en el próximo minuto el Eldense ha empatado el encuentro. Tras estrellar Clemente el esférico en el larguero de la puerta de Marrero, Quintana en la continuación de la jugada ha batido al cancerbero txuri-urdin con un gran disparo.

Quitando ese minuto loco, la segunda mitad ha resultado bastante insulsa, pero en la última jugada del partido Guedes ha encontrado a Pablo Marín, que ha enviado el balon a la red evitando la prórroga y clasificando a la Real a los octavos de final de Copa.

Ficha técnica:

1 – CD Eldense: Pablo Valencia, Álex Serradell, Floris Smand, Arnau Gaixas (Rafa Núñez, min. 86), David Ruiz (Jesús Clemente, min. 55), Ibarrondo, Borja Calvo (Dioni Villalba, min. 82), Guille Macho, Rubén Quintanilla (Hamza Bellari, min. 46), Boston Billups (Marcos Bustillo, min. 46) y Nacho Quintana.

2 – Real Sociedad: Unai Marrero, Aramburu, Zubeldía, Jon Martín, Aihen Muñoz (Sergi Gómez, min. 74), Brais Méndez (Sucic, min. 74), Gorrotxategi, Carlos Soler (Astiazarán, min. 84), Zakharyan (Karrikaburu, min. 66), Guedes y Take Kubo (Pablo Marín, min. 84).

Goles: 0-1, min. 79: Sucic. 1-1, min. 81: Nacho Quintana. 1-2, min. 95: Pablo Marín.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (comité extremeño), asistido en las bandas por Iván Massó Granado y Abraham Pérez Dapia. Mostró tarjetas amarillas a Rubén Quintanilla y Floris Smand por el Eldense y a Zakharyan y Astiazarán por la Real Sociedad.

Incidencias: Eliminatoria correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 3392 espectadores.

