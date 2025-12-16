La Real Sociedad ha logrado el billete para los octavos de final de la Copa del Rey tras superar al Eldense en el último suspiro de un encuentro que parecía abocado a la prórroga. Un gol de Pablo Marín, que había saltado al césped en la segunda mitad, ha solucionado la papeleta a los de Ansotegi en un choque bastante espeso.

El partido ha comenzado con dos recuperaciones del equipo local, que han terminado con dos disparos, uno excesivamente cruzado en el minuto 3 y otro que se ha ido por encima de la puerta defendida por Marrero en el 4.

Tras esas dos aproximaciones del Eldense, la Real se ha desperezado un poco y ha comenzado a controlar más el juego. En el minuto 6 Quintanilla ha visto la amarilla tras una dura entrada al ruso Zakharyan.

La ocasión más clara de la primera parte la ha tenido Guedes en el minuto 20. El delantero portugués ha controlado un excelente pase de Zakharyan dentro del área, pero su disparo se ido alto.

Seguidamente de nuevo Guedes, muy activo en la primera parte, ha efectuado un fuerte disparo desde fuera del área en el minuto 28, pero el meta local, Valencia, ha repelido el lanzamiento. En el minuto siguiente el luso lo ha vuelto a intentar desde fuera del área, pero su disparo lo ha blocado Valencia, sin excesivos problemas.

Ya en el minuto 30 Kubo ha caído dentro del área, pero el árbitro no apreciado nada punible. Antes del descanso, el ruso Zakharyan ha sido el que ha dispuesto de una clara ocasión, pero no ha golpeado bien al balón.

En la reanudación, el técnico del Eldense ha efectuado varios cambios para refrescar a su equipo. David Ruiz ha visto amarilla tras una entrada al japonés Kubo.

En el minuto 79 Sucic, que había entrado al campo en la segunda parte, ha aprovechado un error de uno de los centrales del Eldense en la salida del balón y ha batido a Valencia. Pero poco le ha durado la alegría al equipo donostiarra, porque en el próximo minuto el Eldense ha empatado el encuentro. Tras estrellar Clemente el esférico en el larguero de la puerta de Marrero, Quintana en la continuación de la jugada ha batido al cancerbero txuri-urdin con un gran disparo.