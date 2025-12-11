Realak 160 milioi euroko aurrekontua onartu du 2025-2026 denboraldirako
Zenbateko errekorra da hori. Realak, 2024-2025eko ekitaldian, 16,9 milioiko superabita izan zuen, eta aurreikuspena da 2025-2026koan beste 17,8 milioi irabaztea.
Realeko akziodunek 160 milioi euroko aurrekontua onartu dute 2025-2026 denboraldirako, asteazkenean; hori zenbateko errekorra da, nahiz eta klubak, denboraldi honetan, Europako txapelketarik jokatzen ez duen.
Realeko Administrazio Batzordeak, Jokin Aperribay buru duela, Kursaalen aurkeztu du, Donostian, Akziodunen Batzar Nagusian, aurreko ekitaldiko zifrak, bai eta jokoan dagoen denboraldirako aurrekontua ere. Hala, Realak, 2024-2025 ekitaldian, 16,9 milioiko superabita izan zuen, eta aurreikuspena da 2025-2026koan beste 17,8 milioi irabaztea.
Bukatutako ekitaldiari dagokionez, diru sartze arruntak 126,4 milioikoak izan ziren; aurrekoan, 160,5 milioikoak izan ziren, baina 2024-2025ekoan ez zen Txapeldunen Ligako ditu sartzerik. Salmentetako eta amortizazioetako kudeaketak, ordea, fakturazio txikiago hori konpentsatzea ahalbidetu zuen.
Zalantzarik gabe, marketako ekitaldia izan da, Realarentzat: diru sartzea inoizko altuena izan da, 204,89 milioi eurokoa, baina gastua ere izan da historiako altuena, 189,4 milioikoa. Akziodunek babes oso handia eman zion horri guztiari; izan ere, ia % 98k eman zuten baiezkoa.
Mikel Merinoren eta Robin Le Normanden salmentek (hurrenez hurren, Arsenalera eta Atletico Madrilera) likidezia eta maniobra tartea eman zuten. Horri gehitu behar zaio Martin Zubimendiren transferentzia; kontabilitate itxiera eginda itxi zen hori, eta 65 milioi euroko diru sartze gehigarriak ekarriko ditu, bai eta 13 milioiko aurrerakina; hori Realak kobratu egin du, dagoeneko.
Klubak, aldiz, gastu handia egin zuen fitxatzeko Oskarsson, Susic, Sergio Gomez eta Javi Lopez, 50 milioi guztira. Salerosketako saldoa positiboa da, 80 milioi eurokoa, eta Realak ez du zorrik kreditu entitateekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Sergio Francisco: "Beharra sentitzen dut taldea lehen minututik joateko partidaren bila"
Realak Girona hartuko du, Anoetan, ostiralean, 21:00etan, EA Sports Ligako hamaseigarren jardunaldian. Aurreko egunean, Sergio Francisco talde txuri-urdineko entrenatzaileak neurketaren gainean zer espero duen izan du hizpide.
Andreia Jacintok onartu du taldeak "triste" bukatu zuela Real Madrilen aurkako partida, punturik lortu ez zuelako
Erdilari portugaldarrak Real Madrilen aurkako porrota; Bartzelonaren kontrako garaipena; donostiarrek Ligan eta Kopan izango duten hurrengo aurkaria, Deportivo; taldearen dinamika; entrenatzaile txuri-urdinaren ezaugarriak; aurreko denboraldia eta Donostiako egonaldia aztertu ditu.
Jokin Aperribay: "Bilakaera, exijentzia eta konfiantza; horiek dira hitz gakoak, emaitza onak lortzeko"
Realeko Akziodunen Batzar Nagusia amaituta, Realeko presidenteak EITBrekin hitz egin du. Aperribayk nabarmendu du nola, “kudeaketa erraza ez bada ere”, Gipuzkoako kluba, “azken urteotan, emaitza ekonomiko onak lortzen ari den”.
''Eldenseren aurkako partida oso zaila izanen da, asko sufritzen da; partida serio bat egitera joanen gara''
Realak Eldenseren aurka jokatuko du Errege Kopako kanporaketa. Jon Karrikaburuk badaki zer den Pepico Amat Berrian jokatzea eta berarekin egon gara bere erreakzioa ezagutzeko.
Sansek porrot egin du Anoetan Sportingen aurka (0-1)
Talde txuri-urdinak etxean lortu ditu puntu guztiak, baina ez da Gelaberten golari buelta emateko gai izan.
Take Kubo: ''Alaves indartsuago atera da; ahalik eta lasterren altxatu behar gara''
Alavesek 1-0 garaitu du Reala, Mendizorrotzan jokatu duten derbian. Partidaren ostean, Take Kubok hausnarketa egin du talde txuri-urdinaren egoeraz. "Hau da gure errealitatea", adierazi du.
Sergio Francisco: ''Jokalariak gogotsu ikusten ditut talde on bati irabazteko''
Mendizorrotzak sailkapenean puntu bakarreko aldea duten bi talderen arteko derbia jasoko du. Txuri-urdinek 16 puntu dituzte, eta babazorroek 15.
Errege Kopako Reus-Reala partidaren laburpena eta golak
Realak 0-2 hartu zuen mendean Reus, Errege Kopako bigarren kanporaketan. Mikel Gotik, 49. minutuan, eta Sadiqek, bigarren zatiko luzapenean, penaltiz, talde txuri-urdinaren golak egin dituzte.
Mikel Goti: ''Hurrengo fasera igarotzeko borrokatu dugu partida osoan zehar, eta lortu dugu''
Realak Errege Kopako final-hamaseirenetarako txartela lortu du, Reusi 0-2 irabazita. Mikel Gotirekin, partidako lehen goleatzailearekin, egon gara partidua nola bizi izan duten jakiteko.