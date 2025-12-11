Akziodunen Batzar Nagusia
Realak 160 milioi euroko aurrekontua onartu du 2025-2026 denboraldirako

Zenbateko errekorra da hori. Realak, 2024-2025eko ekitaldian, 16,9 milioiko superabita izan zuen, eta aurreikuspena da 2025-2026koan beste 17,8 milioi irabaztea.

Realaren Akziodunen Batzarra.
Realaren Akziodunen Batzar Nagusia. Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Realeko akziodunek 160 milioi euroko aurrekontua onartu dute 2025-2026 denboraldirako, asteazkenean; hori zenbateko errekorra da, nahiz eta klubak, denboraldi honetan, Europako txapelketarik jokatzen ez duen.

Realeko Administrazio Batzordeak, Jokin Aperribay buru duela, Kursaalen aurkeztu du, Donostian, Akziodunen Batzar Nagusian, aurreko ekitaldiko zifrak, bai eta jokoan dagoen denboraldirako aurrekontua ere. Hala, Realak, 2024-2025 ekitaldian, 16,9 milioiko superabita izan zuen, eta aurreikuspena da 2025-2026koan beste 17,8 milioi irabaztea.

Bukatutako ekitaldiari dagokionez, diru sartze arruntak 126,4 milioikoak izan ziren; aurrekoan, 160,5 milioikoak izan ziren, baina 2024-2025ekoan ez zen Txapeldunen Ligako ditu sartzerik. Salmentetako eta amortizazioetako kudeaketak, ordea, fakturazio txikiago hori konpentsatzea ahalbidetu zuen.

Zalantzarik gabe, marketako ekitaldia izan da, Realarentzat: diru sartzea inoizko altuena izan da, 204,89 milioi eurokoa, baina gastua ere izan da historiako altuena, 189,4 milioikoa. Akziodunek babes oso handia eman zion horri guztiari; izan ere, ia % 98k eman zuten baiezkoa.

Mikel Merinoren eta Robin Le Normanden salmentek (hurrenez hurren, Arsenalera eta Atletico Madrilera) likidezia eta maniobra tartea eman zuten. Horri gehitu behar zaio Martin Zubimendiren transferentzia; kontabilitate itxiera eginda itxi zen hori, eta 65 milioi euroko diru sartze gehigarriak ekarriko ditu, bai eta 13 milioiko aurrerakina; hori Realak kobratu egin du, dagoeneko.

Klubak, aldiz, gastu handia egin zuen fitxatzeko Oskarsson, Susic, Sergio Gomez eta Javi Lopez, 50 milioi guztira. Salerosketako saldoa positiboa da, 80 milioi eurokoa, eta Realak ez du zorrik kreditu entitateekin. 

